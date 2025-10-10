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AstraZeneca: Συμφωνία με Τραμπ για μείωση τιμών στις ΗΠΑ
Επιχειρήσεις
22:09 - 10 Οκτ 2025

AstraZeneca: Συμφωνία με Τραμπ για μείωση τιμών στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η AstraZeneca αναμένεται να προχωρήσει σε συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία θα γίνει έτσι ο δεύτερος μεγάλος «παίκτης» του κλάδου που συναινεί σε αυτή την κίνηση, με σκοπό να αποφύγει την επιβολή δασμών από την αμερικανική κυβέρνηση, όπως φέρεται να εξετάζεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές —που διατηρούν την ανωνυμία τους λόγω του ότι η απόφαση δεν έχει ακόμα επισήμως ανακοινωθεί— η συμφωνία πρόκειται να παρουσιαστεί δημόσια την Παρασκευή (10/10), σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τόσο η AstraZeneca όσο και ο Λευκός Οίκος απέφυγαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για το ζήτημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Pfizer ήταν η πρώτη μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία που κατέληξε σε παρόμοια συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, δεσμεύτηκε να μειώσει τις τιμές ορισμένων φαρμάκων μέχρι και κατά 85%, προσφέροντάς τα απευθείας στους πολίτες, χωρίς μεσάζοντες.

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