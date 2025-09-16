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Είστε σίγουροι οτι κερδίζετε από το Airbnb;
Ακίνητα
09:21 - 16 Σεπ 2025

Είστε σίγουροι οτι κερδίζετε από το Airbnb;

Reporter.gr Newsroom
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Όσοι νοικιάζουν τα διαμερισματάκια τους μέσα από τις πλατφόρμες όπως το Airbnb νοιώθουν οτι κερδίζουν, ενώ οι ξενοδόχοι και οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων τους βλέπουν ως μεγάλη απειλή. Κανένα από τα δυο δεν είναι αλήθεια.

Η κυβέρνηση έκανε υποχρεωτική την ασφάλιση για αστική ευθύνη των διαμερισμάτων που νοικιάζονται μέσα από τις πλατφόρμες μακροχρόνιας μίσθωσης. Όποιος δεν ασφαλίσει θα πληρώσει μεγάλα πρόστιμα. Ανεξαρτήτως του αν είναι σωστή η λάθος η επιβολή της ασφάλισης (κατά τη γνώμη μου είναι σωστή), το πρόβλημα είναι οτι δεν εκπίπτει από τα έσοδα του ιδιοκτήτη. Όπως δεν εκπίπτει και κανένα άλλο έξοδο.

Αντίθετα στα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, εκπίπτουν τα πάντα, δηλαδή ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη, ηλεκτρικό, νέρο, αγορές παγίων και αναλωσίμων, υπηρεσίες καθαριότητας, αμοιβή διαμεσολάβησης κλπ. Ο ιδιοκτήτης του ενοικιαζόμενου στις πλατφόρμες έχει αυξημένες δαπάνες από την ενοικίαση του, εισπράττει κάποια χρήματα, αλλά τελικά από αυτά πρέπει να πληρώσει και όλες τις αυξημένες δαπάνες που δεν εκπίπτουν και να φορολογηθεί ετλικά στο συνολικό έσοδο. Πολλοί μπερδεύουν τα έσοδα με το κέρδος, νομιζουν οτι κερδίζουν το σύνολο των χρημάτων που εισπράττουν, αλλά τελικά κερδίζουν πολύ λιγότερα ή ίσως και να χάνουν τελικά αν ληφθούν υπόψη και οι φθορές.

Όσον αφορά στον ανταγωνισμό που βλέπουν οι ξενοδόχοι και οι επαγγελματίες των ενοικιαζόμενων, εφόσον έχουν και όλες τις εκπτώσεις δαπανών, καλά θα έκαναν να μείωναν τις υπερβολικές τιμές τους για να ανταωνιστούν έχοντας συντριπτικά μεγαλύτερα οφέλη από τις εκπτώσεις από αυτούς που νοικιάζουν με΄σα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο ανταγωνισμός υπάρχει επειδή ο τουρίστας πληρώνει φθηνότερα μέσα από τις πλατφόρμες, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν κερδίζει. Για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός καλύτερα είναι να μειωθούν οι τιμές των ξενοδοχείων, παρά να επιβαρρύνονται διαρκώς οι ενοικιάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίες ενώ δεν έχουν σοβαρό κέρδος για τους ιδιοκτήτες, τελικά φέρνουν τζίρο σε όλη τη γειτονιά (καφέ, εστιατόρια, καταστήματα κλπ) και συνεπώς προσφέρουν στο σύνολο της οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 10:15
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