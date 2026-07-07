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Καφούνης: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα
Επιχειρήσεις
10:54 - 07 Ιουλ 2026

Καφούνης: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα 

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ ανά είδος, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου για τα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς, παρατηρείται αισθητή επιβράδυνση στη διακίνηση μικροδεμάτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση συνθηκών δικαιότερου ανταγωνισμού για το ελληνικό εμπόριο. Τα επίσημα στοιχεία των αρμόδιων αρχών αναμένονται το προσεχές διάστημα και θα επιτρέψουν την πλήρη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική θέση της ΕΣΕΕ για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων απέναντι στις στρεβλώσεις που προκαλεί η ανεξέλεγκτη εισροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, όπου συχνά ανακύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας, επισήμανσης και φορολογικής ισότητας.

Για την ΕΣΕΕ, η επιτυχία του μέτρου δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς. Πρωτίστως αποτυπώνεται στη δυνατότητα των ελληνικών μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον με ίσους όρους ανταγωνισμού. Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται στην οργανωμένη ελληνική αγορά στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου αναδεικνύει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην υιοθέτηση των επόμενων παρεμβάσεων που έχει ήδη προτείνει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μικροδεμάτων που εισέρχονται από τρίτες χώρες. Η θέσπιση του ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης θα ενισχύσει τους τελωνειακούς ελέγχους και θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να έχουν πληρέστερη εικόνα για την προέλευση, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, η ΕΣΕΕ θεωρεί αναγκαία την επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος de minimis, δηλαδή της απαλλαγής που ισχύει σήμερα για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί ένα σταθερό και πραγματικά ισότιμο πλαίσιο ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, να αξιολογεί τα διαθέσιμα στοιχεία και να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού εμπορίου και τη διασφάλιση ίσων κανόνων για όλους.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης:

«Οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του μέτρου είναι θετικές και δείχνουν ότι η κατεύθυνση της παρέμβασης είναι η σωστή. Είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο φαίνεται ότι το τέλος των 3 ευρώ λειτουργεί αποτρεπτικά για μέρος των μικροδεμάτων που εισέρχονται από τρίτες χώρες, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση συνθηκών δικαιότερου ανταγωνισμού.

Στόχος μας δεν είναι να περιοριστεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στόχος μας είναι όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στην αγορά να λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Η Ελλάδα έκανε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις επόμενες παρεμβάσεις, με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης και την επιτάχυνση της κατάργησης του καθεστώτος de minimis. Μόνο έτσι θα διαμορφωθεί ένα μόνιμο και πραγματικά δίκαιο πλαίσιο ανταγωνισμού για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό εμπόριο.»

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