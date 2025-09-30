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ΠΟΜΙΔΑ για την τριετή φοροαπαλλαγή κενών κατοικιών: Θετικές αλλαγές, αδικαιολόγητοι περιορισμοί και εξαιρέσεις
Ακίνητα
09:20 - 30 Σεπ 2025

ΠΟΜΙΔΑ για την τριετή φοροαπαλλαγή κενών κατοικιών: Θετικές αλλαγές, αδικαιολόγητοι περιορισμοί και εξαιρέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους ιδιοκτήτες και κυρίως τους ενοικιαστές, θεωρεί η ΠΟΜΙΔΑ την αποδοχή σημαντικού μέρους των προτάσεών της από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, στο θέμα της τριετούς φοροαπαλλαγής των κενών κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση, παρότι παραμένουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί και εξαιρέσεις οι οποίοι θα εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πλήρη απόδοσή της για την κοινωνία.

Κατόπιν όσων ανακοινώθηκαν, η όλη ρύθμιση διαμορφώνεται ως εξής:

- Η απαλλαγή ισχύει για ιδιοκτήτες που θα ενοικιάσουν κατοικίες που ήταν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια καθώς και κατοικίες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν προς εκμετάλλευση στη βραχυχρόνια μίσθωση.

- Η απαλλαγή ισχύει για τέτοιες κατοικίες επιφανείας το πολύ έως 120 τ.μ. Αν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα, για κάθε παραπάνω τέκνο το όριο αυτό θα αυξάνεται κατά 20 τ.μ.

- Η απαλλαγή ισχύει καταρχήν εφόσον οι ενοικιαστές θα συνάψουν τριετή μισθωτική σύμβαση κύριας κατοικίας. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει από τη κατοικία, η απαλλαγή θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας αν εντός τριμήνου ο ιδιοκτήτης συνάψει τριετή μίσθωση κύριας κατοικίας με έναν και μόνον νέο ενοικιαστή.

- Η απαλλαγή θα ισχύει όμως κατ’εξαίρεσιν και για μισθώσεις τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, εφόσον οι ενοικιαστές είναι δημόσιοι υπάλληλοι (εκπαιδευτικοί, ένστολοι, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ). Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης δεν θα χάνει τη συνέχιση της φοροαπαλλαγής αν εντός εξαμήνου συνάπτει νέες μισθωτικές συμβάσεις κύριας κατοικίας, τουλάχιστον εξάμηνης ή και τριετούς διάρκειας.

- Η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες των παραπάνω δύο κατηγοριών, των οποίων η πρώτη από τις παραπάνω συμβάσεις ενοικίασης ως κύριας κατοικίας θα συναφθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

ΠΟΜΙΔΑ: Θετικές οι αλλαγές, παραμένουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί και εξαιρέσεις

Οι αλλαγές αυτές είναι ιδιαίτερα θετικές γιατί καθιστούν τη ρύθμιση εφαρμόσιμη. Τίθενται όμως ή παραμένουν περιορισμοί και εξαιρέσεις, όπως η άδικη εξαίρεση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα:

-Δεν μειώνεται η τριετία της κενότητας των κατοικιών, αφήνοντας μεγάλο αριθμό κατοικιών εκτός της αγοράς έως ότου συμπληρωθεί η τριετία.

-Δεν επεκτείνεται η εμβέλεια της διάταξης ώστε να συμπεριλάβει κάθε κατοικία που για οποιοδήποτε λόγο είναι σήμερα εκτός μισθωτικής αγοράς.

-Δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξάμηνες μισθώσεις και οι εποχιακά εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (κυρίως τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων) που υπόκεινται στο καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους δημοσίους υπαλλήλους.

-Δεν συναρτάται η τριετής απαλλαγή με την κατοικία αλλά με (τον δεύτερο τώρα) ενοικιαστή της. Εξακολουθεί δηλαδή ο ιδιοκτήτης να είναι "όμηρος" της συμπεριφοράς των ενοικιαστών του.

-Είναι ακατανόητη και αδικαιολόγητη η τρίμηνη προθεσμία για την επαναμίσθωση, μετά από τη διακοπή τριετούς μίσθωσης, που αν χαθεί, χάνεται και η φοροαπαλλαγή. Εφόσον υπάρξει προθεσμία, θα πρέπει να είναι και αυτή εξάμηνη, ώστε να μην δημιουργείται ανασφάλεια στους ιδιοκτήτες.

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