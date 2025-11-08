Στεγαστική κρίση: Σε πρώτο «πλάνο» η ανακαίνιση παλαιών ακινήτων για ενίσχυση της προσφοράς

Έχει εδώ και καιρό καταστεί σαφές ότι για τους Έλληνες – και δη τους Αθηναίους – η εποχή που μπορούσε κάποιος να βρει σπίτι σχετικά εύκολα και σε προσιτή τιμή έχει παρέλθει.

Οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να «καλπάζουν». Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μέσα σ’ έναν χρόνο (Μάιος 2024 – Μάιος 2025) αυξήθηκαν κατά 10,9%, ενώ στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι οι Έλληνες καταβάλλουν κατά μέσο όρο το 35,2% του εισοδήματός τους στην αποπληρωμή του ενοικίου τους, κάτι που αποτελεί ρεκόρ σε ολόκληρη την ΕΕ, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κυμαίνεται στο 19,7%.

Παράλληλα, και πάλι σύμφωνα με έρευνα της Eurostat από το φθινόπωρο του 2024, εξαιρουμένων των ανθρώπων που ζουν στα όρια της φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό, το 17,7% των ενοικιαστών στην Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να πληρώσει το ενοίκιό του. Εν τω μεταξύ, οι τιμές για αγορά σπιτιού και ειδικά στα νεόδμητα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά.

Αναπόφευκτα, μεγάλο μέρος της ζήτησης κατευθύνεται προς παλαιότερες κατοικίες. Όμως κι εκεί τα πράγματα είναι περίπλοκα. Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, δε, αποτελούν οι «γερασμένες» κατοικίες – σπίτια που έχουν παλιώσει και παραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα.

Μέχρι σήμερα τα στεγαστικά προγράμματα («Σπίτι μου», «Εξοικονομώ») είχαν ως στόχο τους να ενισχύσουν τη ζήτηση ή να δώσουν ώθηση στην ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο καθίσταται σαφές ότι είναι αναγκαίο να βρεθεί ένας τρόπος να βγουν στην αγορά τα αναξιοποίητα ακίνητα, τα οποία έχουν αφεθεί να παρακμάζουν. Άλλωστε, η απότομη αύξηση της ζήτησης μέσα από το πρόγραμμα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» προκάλεσε άνοδο των τιμών κυρίως για παλιά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέχρι τις αρχές του 2026 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών ακινήτων που θα χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Τα κονδύλια θα μεταφερθούν από άλλα στεγαστικά προγράμματα, ενώ το νέο πρόγραμμα θα αφορά ακίνητα χτισμένα πριν από το 1990, με όσα παραμένουν κλειστά να έχουν προτεραιότητα.

Το «σήμα» για το νέο πρόγραμμα είχε δώσει, μάλιστα, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος είχε σημειώσει τον Σεπτέμβριο πως «δεν αρκεί το πρόγραμμα “Εξοικονομώ” που περιορίζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά απαιτείται κάτι ευρύτερο που να καλύπτει και ανακαίνιση κατοικιών».

Όπως είχε πει τότε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κομισιόν προκειμένου η ενεργειακή αναβάθμιση να συνδυαστεί με την ανακαίνιση. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, στόχος πλέον φαίνεται πως είναι η επιδότηση της ανακαίνισης να μην συνδυάζεται οπωσδήποτε και με ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς αυτό θα διευκολύνει το να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά ακίνητα και να πέσουν στην αγορά, πράγμα που αυτομάτως θα ενισχύσει την προσφορά.