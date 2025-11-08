ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στεγαστική κρίση: Σε πρώτο «πλάνο» η ανακαίνιση παλαιών ακινήτων για ενίσχυση της προσφοράς
Ακίνητα
17:30 - 08 Νοε 2025

Στεγαστική κρίση: Σε πρώτο «πλάνο» η ανακαίνιση παλαιών ακινήτων για ενίσχυση της προσφοράς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έχει εδώ και καιρό καταστεί σαφές ότι για τους Έλληνες – και δη τους Αθηναίους – η εποχή που μπορούσε κάποιος να βρει σπίτι σχετικά εύκολα και σε προσιτή τιμή έχει παρέλθει.    

Οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να «καλπάζουν». Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μέσα σ’ έναν χρόνο (Μάιος 2024 – Μάιος 2025) αυξήθηκαν κατά 10,9%, ενώ στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι οι Έλληνες καταβάλλουν κατά μέσο όρο το 35,2% του εισοδήματός τους στην αποπληρωμή του ενοικίου τους, κάτι που αποτελεί ρεκόρ σε ολόκληρη την ΕΕ, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κυμαίνεται στο 19,7%.

Παράλληλα, και πάλι σύμφωνα με έρευνα της Eurostat από το φθινόπωρο του 2024, εξαιρουμένων των ανθρώπων που ζουν στα όρια της φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό, το 17,7% των ενοικιαστών στην Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να πληρώσει το ενοίκιό του. Εν τω μεταξύ, οι τιμές για αγορά σπιτιού και ειδικά στα νεόδμητα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά.

Αναπόφευκτα, μεγάλο μέρος της ζήτησης κατευθύνεται προς παλαιότερες κατοικίες. Όμως κι εκεί τα πράγματα είναι περίπλοκα. Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, δε, αποτελούν οι «γερασμένες» κατοικίες – σπίτια που έχουν παλιώσει και παραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα.

Μέχρι σήμερα τα στεγαστικά προγράμματα («Σπίτι μου», «Εξοικονομώ») είχαν ως στόχο τους να ενισχύσουν τη ζήτηση ή να δώσουν ώθηση στην ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο καθίσταται σαφές ότι είναι αναγκαίο να βρεθεί ένας τρόπος να βγουν στην αγορά τα αναξιοποίητα ακίνητα, τα οποία έχουν αφεθεί να παρακμάζουν. Άλλωστε, η απότομη αύξηση της ζήτησης μέσα από το πρόγραμμα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» προκάλεσε άνοδο των τιμών κυρίως για παλιά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέχρι τις αρχές του 2026 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών ακινήτων που θα χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Τα κονδύλια θα μεταφερθούν από άλλα στεγαστικά προγράμματα, ενώ το νέο πρόγραμμα θα αφορά ακίνητα χτισμένα πριν από το 1990, με όσα παραμένουν κλειστά να έχουν προτεραιότητα.

Το «σήμα» για το νέο πρόγραμμα είχε δώσει, μάλιστα, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος είχε σημειώσει τον Σεπτέμβριο πως «δεν αρκεί το πρόγραμμα “Εξοικονομώ” που περιορίζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά απαιτείται κάτι ευρύτερο που να καλύπτει και ανακαίνιση κατοικιών».

Όπως είχε πει τότε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κομισιόν προκειμένου η ενεργειακή αναβάθμιση να συνδυαστεί με την ανακαίνιση. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, στόχος πλέον φαίνεται πως είναι η επιδότηση της ανακαίνισης να μην συνδυάζεται οπωσδήποτε και με ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς αυτό θα διευκολύνει το να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά ακίνητα και να πέσουν στην αγορά, πράγμα που αυτομάτως θα ενισχύσει την προσφορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εξεταστική για τις υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 

Σκληρή επίθεση Σαμαρά: Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης – Πόσο πια θα ευτελίσετε τους θεσμούς;
Πολιτική

Σκληρή επίθεση Σαμαρά: Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης – Πόσο πια θα ευτελίσετε τους θεσμούς;

«Έπεσε» στις 152 ψήφους η κυβερνητική γραμμή
Ανεμοδείκτης

«Έπεσε» στις 152 ψήφους η κυβερνητική γραμμή

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίζονται ως «θεσμικοί» και «ευαίσθητοι» ενώ δεν τους νοιάζει να μάθουν αν διέρρευσαν κρατικά μυστικά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίζονται ως «θεσμικοί» και «ευαίσθητοι» ενώ δεν τους νοιάζει να μάθουν αν διέρρευσαν κρατικά μυστικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ