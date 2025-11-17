Έχει τριπλασιαστεί το ποσοστό ξένων αγοραστών που προτιμούν ακίνητα άνω των €600.000
11:02 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ξεκάθαρη είναι φέτος η προτίμηση των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών για ακριβότερες και πολυτελέστερες κατασκευές, καθώς έχει τριπλασιαστεί το ποσοστό εκείνων που προτιμούν ακίνητα άνω των 600.000 ευρώ. Παρότι οι τιμές καταγράφουν ήδη σημαντική άνοδο, οι αγοραστές από το εξωτερικό συνεχίζουν να αξιολογούν ως πολύ θετικές τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς και της αξίας που αυτή προσφέρει. Έτσι, στρέφονται σε όλο και πιο ποιοτικά ακίνητα, προκειμένου να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους, αποκτώντας το σπίτι των «ονείρων» τους. 

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα από την νέα ανάλυση των τάσεων στην αγορά εξοχικής κατοικίας από την Elxis-At Home in Greece (www.elxis.com), εταιρεία που ασχολείται με την πώληση εξοχικών κατοικιών σε ξένους αγοραστές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το 2025, η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης εξοχικής κατοικίας, ανέρχεται σε 420.000 €, από 360.000 € το 2024. Πρόκειται για μια αύξηση κατά 17%, η οποία όμως δεν φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στην ζήτηση από το εξωτερικό, καθώς αυτή παραμένει σταθερά υψηλή. «Η αγορά δεν φουσκώνει, αλλά ωριμάζει. Μια ετήσια αύξηση τιμών με ρυθμό 8% - 10% κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι η ελληνική αγορά έχει πλέον αποκτήσει διάρκεια, βάθος και χαμηλό ρίσκο», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, κ. Γιώργος Γαβριηλίδης.

Ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι το ότι φέτος, η αγορά δείχνει να έχει αλλάξει επίπεδο. «Αν δούμε τα στοιχεία, το 2025, το 23,7% των αγοραστών, δηλαδή ένας στους τέσσερις, αγοράζει πλέον κατοικία αξίας άνω των 600.000 €», αναφέρει ο κ. Γαβριηλίδης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το 2024, μόλις το 7,9% των πωλήσεων εξοχικών κατοικιών, αφορούσε ακίνητα άνω των 600.000 €. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα ανεβαίνει κατηγορία κι από αγορά ευκαιριών, μετατρέπεται σε αγορά εμπιστοσύνης και σταθερότητας.

Το 44% των αγοραστών εντάσσεται στην μεσαία και πολυπληθέστερη κατηγορία, που επιλέγει κατοικίες από 300.000 € έως 600.000 €. Πρόκειται για ποσοστό σταθερό σε σχέση με πέρσι. Αντιθέτως, τα πιο οικονομικά ακίνητα, αξίας χαμηλότερης των 300.000 €, προτιμώνται φέτος από το 32,2% των αγοραστών, από 36,8% το 2024.

Η Elxis-At Home in Greece συνεργάζεται με developers σε Κρήτη, Ρόδο, Πελοπόννησο, Ιόνιο και Κυκλάδες, ώστε να προωθεί αποκλειστικά κατοικίες με ξεκάθαρη νομική εικόνα και πιστοποιημένη ποιότητα. Αυτό τις καθιστά και πολύ πιο εύκολα μεταβιβάσιμες στο μέλλον, καθώς, μπορούν να ολοκληρωθούν συναλλαγές ακόμα και σε διάστημα 2-6 εβδομάδων, αντί για 2-6 μήνες που απαιτείται παραδοσιακά για μια αγοραπωλησία στην Ελλάδα. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο κ. Γαβριηλίδης, «πάνω από το 50% των πωλήσεών μας είναι off-plan, δηλαδή κατοικίες που αγοράζονται πριν ολοκληρωθούν. Αυτό δεν συμβαίνει παρά μόνο όταν υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη — στην εταιρεία και στη χώρα».

Ρόλο στην αλλαγή των προτιμήσεων των αγοραστών και την στροφή σε πιο πολυτελείς κατοικίες, διαδραματίζει ασφαλώς και η προσφορά όλο και περισσότερων ποιοτικών έργων. Όπως ανέφερε ο κ. Γαβριηλίδης, στο συνέδριο για το εγχώριο real estate, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Οικοδομή 2025», «τα νέα έργα που επιλέγουμε, τα σχεδιάζουμε από κοινού με τους κατασκευαστές, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής: θέα, ιδιωτικότητα, προσβασιμότητα από το εξωτερικό και απόσταση από τη θάλασσα. Με αυτά τα κριτήρια αναζητούμε αξιόπιστους κατασκευαστές σε περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις και δημιουργούμε νέα projects πάνω στις προδιαγραφές που γνωρίζουμε ότι ζητούν οι πελάτες μας».

Σύμφωνα με τον CEO της Elxis, οι κατοικίες που συνδυάζουν ιδία χρήση, καλή απόδοση και υπεραξία στην πώληση, καθοδηγούν τη ζήτηση και διαμορφώνουν σταδιακά την προσφορά. «Οι αγοραστές δεν ξεκινούν πλέον λέγοντας “θέλω μόνο Κρήτη ή μόνο Πάρο”. Ξεκινούν λέγοντας “θέλω ένα σπίτι που να είναι σωστό – νομικά, τεχνικά και λειτουργικά”», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 11:19
