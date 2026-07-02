Αισιοδοξία στο Χρηματιστήριο: Οι αγοραστές δείχνουν τον δρόμο προς τις 2.500 μονάδες

Άνοδο κατά 0,88% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2481,33 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 336,6 εκ. ευρώ. Μετά τις πρώτες αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και άλλα blue chips (ΜΟΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Credia).

Καταγράφηκε δε το υψηλό ημέρας στις 5μμ για μειωθούν ελαφρά τα κέρδη στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,565% με τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών δεικτών να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,37%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,92%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Metlen (+1,91%), η Credia (+3,66%), η ΓΚΕΤΕΡΝΑ (+3,09%), η ΕΕΕ (+1,58%), η Lamda (+1,80%), η ΜΟΗ (+4,12%), η ΕΥΔΑΠ (+1,12%), η Allwyn (+1,40%) αλλά και η Profile (+4,94%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Cenergy (- 3,04%), η Βιοχάλκο (-2,40%), η Helleniq Energy (-2,44%), o Τιτάν (-1,92%, αποκοπή μερίσματος), η ΕΛΧΑ (-1%) και ο ΟΤΕ (-3,35%, αποκοπή μερίσματος ).

Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 51 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών των Αττικών Πολυκαταστημάτων σε συνέχεια της υπερκάλυψης της δημόσιας προσφοράς κατά 4 φορές, με τιμή έναρξης τα 3,2 ευρώ.

Στις 3.30μμ ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα στοιχεία της αγοράς εργασίας για τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο ΓΔ υπερέβη τις 2473 μονάδες δίνοντας ένα σαφές προβάδισμα στο αισιόδοξο σενάριο, την κίνηση δηλαδή προς τις 2500 μονάδες, αρκεί βέβαια η υπέρβαση να αποδειχθεί έγκυρη.