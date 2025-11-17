Γερμανία: Επιδεινώνεται ξανά ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στις οικιστικές κατασκευές
10:17 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία επιδεινώθηκε ξανά ελαφρώς τον Οκτώβριο. Μετά τη μεγάλη άνοδο του Σεπτεμβρίου, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος υποχώρησε από μείον 22 σε μείον 23 μονάδες.

Οι επιχειρήσεις ήταν λιγότερο ικανοποιημένες με την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση. Επιπλέον, όσον αφορά τις προσδοκίες τους για τους επόμενους μήνες, ήταν πιο επιφυλακτικές. «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη είναι ακόμη μακρύς», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Η έλλειψη παραγγελιών εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα».

Παρ’ όλα αυτά, λιγότερες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι έχουν υπερβολικά λίγες παραγγελίες. Το ποσοστό μειώθηκε από 46,7% σε 44,4%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου δύο ετών. «Υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τις οικοδομικές άδειες», λέει ο Wohlrabe. «Η κατάσταση των παραγγελιών δεν θα βελτιωθεί περαιτέρω μέχρι να υλοποιηθούν περισσότερα κατασκευαστικά έργα». Ο αριθμός των ακυρώσεων μειώθηκε μόνο ελαφρώς, από 8,4% σε 8,0%, παραμένοντας έτσι σε υψηλό επίπεδο.

