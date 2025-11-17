ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η αμερικανική στόχευση για τον Πειραιά και η παρουσία της COSCO
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
10:17 - 17 Νοε 2025

Η αμερικανική στόχευση για τον Πειραιά και η παρουσία της COSCO

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πρόσφατες δηλώσεις της Πρέσβη των ΗΠΑ για την κινεζική παρουσία στον Πειραιά επανέφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα της επιρροής τρίτων χωρών σε στρατηγικές λιμενικές υποδομές. Η επισήμανση ότι η Ελλάδα αποτελεί «κομβικό σημείο» για την αμερικανική στρατηγική στη Μεσόγειο δείχνει πως η συζήτηση δεν περιορίζεται σε οικονομικούς όρους, αλλά αφορά την ευρύτερη γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής.

Η COSCO κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του ΟΛΠ και η παραχώρηση του λιμένα πραγματοποιήθηκε με νόμο που εγκρίθηκε από την Ελληνική Βουλή, με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις και προβλέψεις.

Από το 2016 έως σήμερα, η κινεζική εταιρεία έχει ενισχύσει τη δραστηριότητα του λιμανιού, με το 2023 να κλείνει στα 5,1 εκατ. TEU, ενώ η συνολική δυναμικότητα των τερματικών έχει φτάσει τα 8,3 εκατ. TEU. Οι προβλήτες II και III έχουν επιχειρησιακή ικανότητα περίπου 6,2 εκατ. TEU, ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2025 διακινήθηκαν 1,33 εκατ. TEU, με αύξηση άνω του 5%.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αμερικανική επιθυμία για περιορισμό της κινεζικής παρουσίας συναντά δομικές δυσκολίες. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι θεσμικά κατοχυρωμένο, οι συμβάσεις είναι δεσμευτικές, και το λιμάνι εντάσσεται πλέον σε παγιωμένες αλυσίδες εφοδιασμού που σχετίζονται με την Ασία. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει αυστηρό πλαίσιο για την αξιολόγηση ξένων επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές, γεγονός που περιορίζει τον βαθμό πολιτικών παρεμβάσεων από τρίτες χώρες.

Τα δεδομένα του παγκόσμιου εμπορίου ενισχύουν την παραπάνω εικόνα. Πάνω από 80% των εμπορευμάτων διεθνώς (σε όγκο) και 70% (σε αξία) μεταφέρονται δια θαλάσσης, ενώ περίπου 70% αυτών των ροών έχει αφετηρία την Ασία. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το διεθνές σύστημα μεταφορών βασίζεται σε διαδρομές που δεν ανασχεδιάζονται εύκολα χωρίς σημαντικό οικονομικό κόστος.

Σε αυτή τη γεωγραφία, η Κίνα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο λιμενικών υποδομών μέσω της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος». Ο Πειραιάς είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα σημεία του δικτύου αυτού στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση τους σε ενέργεια, μεταφορές και στρατηγικές διευκολύνσεις στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν ισορροπία έναντι του κινεζικού αποτυπώματος.

Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι η κινεζική παρουσία δεν είναι δυνατό να ανατραπεί ριζικά, τουλάχιστον όχι με μέσα που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι. Η λειτουργική ενσωμάτωση του Πειραιά στις ασιατικές ροές, η θεσμική κατοχύρωση της παραχώρησης, οι οικονομικές επιδόσεις του λιμανιού και η ανάγκη της Ελλάδας για σταθερότητα στις υποδομές της δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι αμερικανικές επιδιώξεις πρέπει να λάβουν υπόψη τα όρια του εφικτού.

Αυτό οδηγεί σε μια πιο σύνθετη, αλλά ρεαλιστική διαπίστωση σύμφωνα με την οποία στην παρούσα φάση, οι ΗΠΑ θα χρειαστεί να αναζητήσουν τρόπους “συμβίωσης” με την κινεζική παρουσία στον Πειραιά.

Για την Ελλάδα, το ζήτημα δεν είναι η επιλογή στρατοπέδου. Είναι η διατήρηση της κυριαρχίας και της ισορροπίας σε μια υποδομή που επηρεάζει τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο. Η συζήτηση που άνοιξαν οι πρόσφατες δηλώσεις αφορά, τελικά, τη θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη του θαλάσσιου εμπορίου, έναν χάρτη όπου τα λιμάνια λειτουργούν ως δίκτυα ισχύος και όχι μόνο ως οικονομικές μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση €84,3 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στη Δ. Μακεδονία
Οικονομία

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση €84,3 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στη Δ. Μακεδονία

Καμπανάκι ΣΜΕ για την πολιτική της ΕΕ στις κρίσιμες-στρατηγικές πρώτες ύλες
ΜΕΤΑΛΛΑ

Καμπανάκι ΣΜΕ για την πολιτική της ΕΕ στις κρίσιμες-στρατηγικές πρώτες ύλες

«Υπερβολικός ενθουσιασμός»; Η τεχνητή νοημοσύνη στα όρια επενδυτικής φούσκας
Χρηματιστήρια

«Υπερβολικός ενθουσιασμός»; Η τεχνητή νοημοσύνη στα όρια επενδυτικής φούσκας

Μηδενικές εκπομπές: Η Volkswagen Group Logistics και η MAN προωθούν από κοινού τον μετασχηματισμό των μεταφορών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μηδενικές εκπομπές: Η Volkswagen Group Logistics και η MAN προωθούν από κοινού τον μετασχηματισμό των μεταφορών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο
Οικονομία

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν
Ειδήσεις

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.
Ειδήσεις

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ