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Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης στις περιοχές απολιγνιτοποίησης – Πάνω από 400 προσλήψεις
Εργασιακά
19:04 - 07 Ιουλ 2025

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης στις περιοχές απολιγνιτοποίησης – Πάνω από 400 προσλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 419 άνεργοι έχουν τοποθετηθεί σε νέες θέσεις εργασίας μέσω της νέας δράσης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ) στη Δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη και στους όμορους δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, περιοχές που πλήττονται από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Το νέο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης», συνολικού προϋπολογισμού 10,7 εκατ. ευρώ, επιχορηγεί επιχειρήσεις για τη δημιουργία συνολικά 1.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και κυμαίνεται από το 70% του μισθού και των εισφορών για τους κοινούς ανέργους (829,50 € μηνιαία, 9.954 € συνολικά) έως 100% για τους ανέργους που εμπίπτουν στον ορισμό του ΔΑΜ (1.185 € μηνιαία, 14.220 € συνολικά), δηλαδή όσοι είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα σε παρακμάζοντες (ενδεικτικά: βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, δραστηριότητες συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.) και μετασχηματιζόμενους τομείς (ενδεικτικά: δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας).

Απολογισμός δράσεων απασχόλησης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στη Δυτική Μακεδονία

Την τελευταία πενταετία, η ΔΥΠΑ, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΜ, έχει υλοποιήσει πλήθος δράσεων απασχόλησης και κατάρτισης στη Δυτική Μακεδονία, ενισχύοντας σημαντικά την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, πάνω από 16.300 άνεργοι βρήκαν εργασία μέσω προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ, εκ των οποίων 61% γυναίκες, 51% νέοι (έως 29 ετών) και 37% μακροχρόνια άνεργοι. Επιπλέον, 21.228 άνεργοι και εργαζόμενοι συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης, εκ των οποίων 68% γυναίκες και 21% νέοι.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική συμμετοχή με τη συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 10.726.800 ευρώ.

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