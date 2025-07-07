ΗΠΑ: Αφαιρούν τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ από τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν θεωρεί πλέον ως τρομοκρατική οργάνωση τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, σύμφωνα με ένα υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που κατατέθηκε τη Δευτέρα (7/7).

Το υπόμνημα με ημερομηνία 23 Ιουνίου υπογράφηκε από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και δημοσιεύθηκε σε μια προεπισκόπηση του Ομοσπονδιακού Μητρώου πριν από την επίσημη δημοσίευσή του την Τρίτη (8/7).

Η κίνηση αυτή έρχεται μια εβδομάδα μετά την υπογραφή από τον Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος που τερματίζει το πρόγραμμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Συρίας, με σκοπό να βοηθήσει στην άρση της απομόνωσης της χώρας από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και να υλοποιήσει τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να τη βοηθήσει να ανασυγκροτηθεί μετά από έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.

«Σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Υπουργό Οικονομικών, με την παρούσα ανακαλώ τον χαρακτηρισμό της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (και άλλα ψευδώνυμα), ως Ξένης Τρομοκρατικής Οργάνωσης», έγραψε ο Ρούμπιο στο σημείωμα.