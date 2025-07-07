ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Αφαιρούν τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ από τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων
Ειδήσεις
18:47 - 07 Ιουλ 2025

ΗΠΑ: Αφαιρούν τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ από τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν θεωρεί πλέον ως τρομοκρατική οργάνωση τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, σύμφωνα με ένα υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που κατατέθηκε τη Δευτέρα (7/7).

Το υπόμνημα με ημερομηνία 23 Ιουνίου υπογράφηκε από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και δημοσιεύθηκε σε μια προεπισκόπηση του Ομοσπονδιακού Μητρώου πριν από την επίσημη δημοσίευσή του την Τρίτη (8/7).

Η κίνηση αυτή έρχεται μια εβδομάδα μετά την υπογραφή από τον Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος που τερματίζει το πρόγραμμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Συρίας, με σκοπό να βοηθήσει στην άρση της απομόνωσης της χώρας από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και να υλοποιήσει τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να τη βοηθήσει να ανασυγκροτηθεί μετά από έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.

«Σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Υπουργό Οικονομικών, με την παρούσα ανακαλώ τον χαρακτηρισμό της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (και άλλα ψευδώνυμα), ως Ξένης Τρομοκρατικής Οργάνωσης», έγραψε ο Ρούμπιο στο σημείωμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 18:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεκροί οι δύο 16χρονοι που αγνοούνταν στην Ξάνθη
Ειδήσεις

Νεκροί οι δύο 16χρονοι που αγνοούνταν στην Ξάνθη

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα
Ναυτιλία

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

BRICS: Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν την παγκόσμια χρηματοδότηση για την κλιματική μετάβαση
Ειδήσεις

BRICS: Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν την παγκόσμια χρηματοδότηση για την κλιματική μετάβαση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19
Ειδήσεις

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
30/07/2026 - 21:45

Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 21:34

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Για πρώτη φορά τζίρος άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο

Magazino
30/07/2026 - 21:00

Ιστορική επιστροφή στην καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται ξανά με την Ελλάδα

Πολιτική
30/07/2026 - 20:48

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
30/07/2026 - 20:36

Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 20:28

Polyplast LTD: Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα – γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Αναλύσεις
30/07/2026 - 20:13

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Ναυτιλία
30/07/2026 - 20:05

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 19:58

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Αναλύσεις
30/07/2026 - 19:37

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Πολιτική
30/07/2026 - 19:33

Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

Ειδήσεις
30/07/2026 - 19:22

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 17:45

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:42

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €776 εκατ. στο εξάμηνο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:38

Εθνική Τράπεζα: Προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για συνεργασία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Ράλι 5Χ5 για τον ΓΔ σε υψηλό 18 ετών - Ρεκόρ 10ετίας για τις τράπεζες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 17:32

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται

Πολιτική
30/07/2026 - 17:15

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Ναυτιλία
30/07/2026 - 17:14

Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ