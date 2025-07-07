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Eurogroup: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Πασκάλ Ντόνοχιου
Ειδήσεις
18:51 - 07 Ιουλ 2025

Eurogroup: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Πασκάλ Ντόνοχιου

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Πασκάλ Ντόνοχιου, επανεξελέγη σήμερα στη θέση του προέδρου του Eurogroup, της άτυπης αλλά καθοριστικής ομάδας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Ο 50χρονος Ιρλανδός πολιτικός ήταν ο μοναδικός υποψήφιος, καθώς ο Κάρλος Κουέρπο (Ισπανία) και ο Ριμάντας Σατζιούς (Λιθουανία) απέσυραν τις υποψηφιότητές τους πριν από την ψηφοφορία.

Η νέα του θητεία θα διαρκέσει δυόμισι χρόνια, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη φορά που ο Ντόνοχιου αναλαμβάνει το τιμόνι του Eurogroup. Η επανεκλογή του αποτυπώνει την ευρεία στήριξη και την εμπιστοσύνη που χαίρει στους ευρωπαίους ομολόγους του.

Ο Ντόναχιου είναι επικεφαλής του Eurogroup από τον Ιούλιο του 2020, ενώ η ανανέωση της θητείας του δίνει συνέχεια στη σταθερή δημοσιονομική πορεία της ευρωζώνης, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 18:54
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