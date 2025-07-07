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Νεκροί οι δύο 16χρονοι που αγνοούνταν στην Ξάνθη
Ειδήσεις
18:39 - 07 Ιουλ 2025

Νεκροί οι δύο 16χρονοι που αγνοούνταν στην Ξάνθη

Reporter.gr Newsroom
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Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αναζήτηση των δύο δεκαεξάχρονων που αγνοούνταν από εχθές Κυριακή 6/7 στην Ξάνθη και για τους οποίους είχε εκδοθεί amber alert, αφού τα παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά σε δύσβατη περιοχή του νομού.

Όπως αναφέρει το fonitisxanthis.gr, τα δύο ξαδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά στην κοίτη του Κόσυνθου ποταμού και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ξάνθης προκειμένου να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου τους διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Την είδηση επιβεβαιώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς τους, καθώς υπήρχαν λόγοι που έθεταν την ζωή της σε κίνδυνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 21:15
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