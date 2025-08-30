Τετραήμερη εργασία: Λιγότερο άγχος, μεγαλύτερη παραγωγικότητα – Το παράδειγμα της Σκωτίας

Αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ευημερίας του προσωπικού ήταν τα βασικά αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της τετραήμερης εβδομάδας εργασίας από τη σκωτσέζικη κυβέρνηση, η οποία διήρκεσε έναν χρόνο.

Δύο δημόσιοι οργανισμοί, η South of Scotland Enterprise (SOSE) και η Accountant in Bankruptcy (AiB), συμμετείχαν στο πρόγραμμα που ξεκίνησε στις αρχές του 2024.

Όπως μετέδωσε ο Guardian, οι 259 εργαζόμενοι των δύο οργανισμών εργάστηκαν με 32ωρη εβδομάδα για έναν χρόνο, χωρίς καμία μείωση σε μισθό ή παροχές, ενώ ταυτόχρονα διατηρήθηκαν τα επίπεδα εξυπηρέτησης. Οι ημέρες αργίας κατανέμονταν διαφορετικά ανάμεσα στο προσωπικό, ώστε οι υπηρεσίες να λειτουργούν κανονικά, ενώ για τους μερικώς απασχολούμενους υπήρξαν ανάλογες προσαρμογές.

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι ένιωσαν λιγότερο εργασιακό άγχος και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά και την ισορροπία προσωπικής–επαγγελματικής ζωής. Στη SOSE, το 98% των υπαλλήλων ανέφερε βελτίωση στο κίνητρο και στο ηθικό, ενώ μειώθηκαν οι αναρρωτικές άδειες και καταγράφηκε πτώση 25% στις άδειες που σχετίζονταν με ψυχολογικούς λόγους.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Autonomy, που υλοποίησε την έρευνα για λογαριασμό της σκωτσέζικης κυβέρνησης, και οι δύο οργανισμοί κατάφεραν να μειώσουν το ωράριο διατηρώντας ή και ενισχύοντας την παραγωγικότητά τους. Ο χρόνος απόκρισης προς τους πολίτες στη SOSE έμεινε σταθερός, ενώ οι βασικές λειτουργίες της AiB δεν επηρεάστηκαν.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, οι υπάλληλοι υιοθέτησαν νέους τρόπους εργασίας, όπως καλύτερο σχεδιασμό, ψηφιοποίηση διαδικασιών, διαφορετική οργάνωση των συναντήσεων και συστηματικότερη διαχείριση του χρόνου.

Οι δύο οργανισμοί αποφάσισαν να παρατείνουν την εφαρμογή της τετραήμερης εβδομάδας και μετά το πέρας του πιλοτικού: η SOSE για επιπλέον έξι μήνες και η AiB για δύο.

Ο Τζο Ράιλ, διευθυντής καμπάνιας του 4 Day Week Foundation, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «εξαιρετικά ενθαρρυντικά», ζητώντας η τετραήμερη εβδομάδα να επεκταθεί σε όλο τον δημόσιο τομέα της Σκωτίας «χωρίς αστερίσκους».

Σύμφωνα με το ίδρυμα, πάνω από 420 εταιρείες με 12.000 εργαζόμενους έχουν υιοθετήσει το μοντέλο μετά την πανδημία, ενώ ο δήμος South Cambridgeshire στην Αγγλία έγινε το 2023 ο πρώτος στην τοπική αυτοδιοίκηση που το εφάρμοσε μόνιμα.

Η σκωτσέζικη κυβέρνηση δήλωσε ότι τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν στον ευρύτερο σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων του δημόσιου τομέα για πιο αποδοτικές και καινοτόμες πρακτικές εργασίας. Ωστόσο, προς το παρόν δεν σκοπεύει να επεκτείνει γενικευμένα το μοντέλο.