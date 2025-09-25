ΟΠΕΚΑ: Ποιοι «συνταξιούχοι» μπορούν να λάβουν €409,13 / μήνα - Οι προϋποθέσεις

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Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ αποτελεί κρίσιμο κοινωνικό δίχτυ για ηλικιωμένους που δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο για σύνταξη.

Το νέο επίδομα του ΟΠΕΚΑ αναμένεται να δώσει σημαντική στήριξη σε ηλικιωμένους που ζουν στα όρια της φτώχειας, διασφαλίζοντας ελάχιστο εισόδημα και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Το μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 409,13 ευρώ και λειτουργεί ως βασικό εισόδημα για όσους δεν έχουν άλλη σύνταξη ή προνοιακή παροχή.

Δικαιούχοι

Προκειμένου να λάβετε το ποσό από τον ΟΠΕΚΑ, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση μέσω του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας σας, αν πληροίτε τα εξής κριτήρια:

Έχετε συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας.

Δεν λαμβάνετε σύνταξη από Ελλάδα ή εξωτερικό.

Δεν λαμβάνετε προνοιακή παροχή άνω των 409,13 ευρώ.

Εάν η παροχή είναι μικρότερη, δικαιούστε τη διαφορά έως το ποσό του επιδόματος, εκτός αν η διαφορά είναι κάτω από 20 ευρώ.

Προϋποθέσεις διαμονής

Απαιτείται νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα με ένα από τα παρακάτω:

15 συνεχόμενα έτη πριν την αίτηση, ή

15 έτη συνολικά μεταξύ 17ου και 67ου έτους, εκ των οποίων 10 συνεχόμενα πριν την αίτηση.

Για πλήρη καταβολή του επιδόματος απαιτούνται 35 έτη συνολικής διαμονής. Αν τα έτη είναι λιγότερα, το ποσό μειώνεται αναλογικά (1/35 για κάθε έτος που λείπει).

Εισοδηματικά κριτήρια

Το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4.320 ευρώ ετησίως, ενώ το οικογενειακό εισόδημα (για έγγαμους) τις 8.640 ευρώ. Δεν υπολογίζονται στο εισόδημα επιδόματα αναπηρίας, νεφροπαθών, μεταμοσχευμένων, ανεργίας και διατροφή ανηλίκων.

Περιουσιακά κριτήρια

Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 90.000 ευρώ και η κινητή περιουσία (τεκμήρια ΙΧ, μοτοσυκλετών) τις 6.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα

Το επίδομα δεν χορηγείται σε:

Μοναχούς/ές σε Ιερές Μονές

Κρατούμενους

Όσους ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη από το ποσό της παροχής

Επιπλέον, οι δικαιούχοι του επιδόματος που δεν έχουν άλλη κάλυψη αποκτούν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη μέσω του ΑΜΚΑ στις Δημόσιες Δομές Υγείας.