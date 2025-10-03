Πληρωμές συντάξεων Νοεμβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ακολουθούν το διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Στην ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.