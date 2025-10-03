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Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής για το 2026
Οικονομία
15:51 - 03 Οκτ 2025

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής για το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Aργότερα θα τεθεί σε πλήρη ισχύ η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε την αναβολή της για το 2026. Η αρχική πρόβλεψη όριζε ως ημερομηνία έναρξης τον Δεκέμβριο του 2025, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μετάθεση προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το μέτρο μετατέθηκε λόγω τεχνικών δυσκολιών και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η πλήρης εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν κενά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες και να επηρεάσουν την αγορά.

Η πρώτη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουνίου 2025, με την υποχρεωτική εφαρμογή του σε επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 200.000 ευρώ. Εξαιρέθηκαν όσες έχουν τζίρο άνω των 5 εκατ. ευρώ, εφόσον είναι θυγατρικές αλλοδαπών εταιρειών και χρησιμοποιούν το εμπορικό–λογιστικό λογισμικό (ERP) της μητρικής τους.

Πρόκειται για περίπου 155.415 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους καυσίμων, οικοδομικών και ιατρικών υλικών, αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές εκδίδουν πλέον ψηφιακά τα παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA. Παράλληλα, ο λήπτης των αγαθών ενημερώνεται άμεσα, ενώ οι έλεγχοι διευκολύνονται μέσω σάρωσης του QR Code που εμφανίζεται στα παραστατικά διακίνησης.

Με τη δεύτερη φάση, η χρήση του ψηφιακού δελτίου αποστολής θα καταστεί καθολικά υποχρεωτική, καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρήσεων που διακινούν αγαθά στην ελληνική αγορά. Η μετάθεση δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί και η τεχνική θωράκιση της πλατφόρμας.

Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η μη συμμόρφωση επιφέρει αυστηρές κυρώσεις:

  1. 5.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα
  2. 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα
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