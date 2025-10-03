Ο Λευκός Οίκος «παγώνει» έργα του μετρό στο Σικάγο ύψους $2,1 δισ.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναστείλει έργα υποδομής στο Σικάγο αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε την Παρασκευή (3/10) ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ρας Βοτ, σε μια ακόμη επίθεση κατά της δημοκρατικής διοίκησης της πόλης.

Ο Βοτ δήλωσε ότι 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια για μεγάλα έργα του μετρό του Σικάγου - η επέκταση της Κόκκινης Γραμμής και το έργο εκσυγχρονισμού της Κόκκινης και της Μωβ Γραμμής - «έχουν ανασταλεί για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση δεν θα διατεθεί μέσω συμβάσεων που βασίζονται σε φυλετικά κριτήρια».

Την Τετάρτη (1/10), ο Βοτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε παγώσει 18 δισεκατομμύρια δολάρια για μεγάλα έργα μεταφορών στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένου του Hudson Tunnel και του Second Avenue Subway, επικαλούμενος το ίδιο ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι η απερχόμενη κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν οριστικοποίησε μια επιχορήγηση σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις τελευταίες ημέρες της θητείας της, για να βοηθήσει στην επέκταση της Κόκκινης Γραμμής κατά 5,5 μίλια, ώστε να συνδεθεί το Chicago Far South Side με το σύστημα L.

Ο Βοτ επικαλέστηκε ένα νέο κανόνα του Υπουργείου Μεταφορών που τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη, για να εξετάσει εάν οι μικροί εργολάβοι εμπλέκονται σε ακατάλληλες πρωτοβουλίες για την προώθηση της πολυμορφίας. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος μιας σειράς προσπαθειών που αποσκοπούν να ασκήσουν πίεση στους Δημοκρατικούς βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με το μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης που ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.