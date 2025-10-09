Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου οκταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων μισθωτής εργασίας για το πρώτο οκτάμηνο του 2025 εμφανίζεται θετικό, με καθαρή αύξηση 317.301 θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκαν συνολικά 2.266.335 προσλήψεις, ενώ οι αποχωρήσεις διαμορφώθηκαν στις 1.949.034. Από τις αποχωρήσεις αυτές, οι 1.185.457 προήλθαν είτε από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου είτε από τη λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ενώ οι υπόλοιπες 763.577 οφείλονται σε οικειοθελείς παραιτήσεις.

Όσον αφορά τον μήνα Αύγουστο 2025, σημειώθηκε κάμψη στην απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, καθώς το μηνιαίο ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 2.542 θέσεις εργασίας. Οι προσλήψεις για τον συγκεκριμένο μήνα ανήλθαν σε 213.332, ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 215.874.

Αναλυτικά, από τις συνολικές αποχωρήσεις του Αυγούστου, οι 87.544 ήταν αποτέλεσμα οικειοθελών αποχωρήσεων και οι 128.330 σχετίζονται με λύση συμβάσεων – είτε μέσω καταγγελιών αορίστου χρόνου είτε λόγω λήξης ορισμένου χρόνου.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, δηλαδή τον Αύγουστο του 2024, το ισοζύγιο εμφανίζει βελτίωση, καθώς το φετινό αρνητικό αποτέλεσμα των -2.542 θέσεων είναι αισθητά καλύτερο από το αντίστοιχο περσινό, που είχε καταγράψει απώλεια 5.081 θέσεων εργασίας – δηλαδή, παρουσιάζεται θετική μεταβολή κατά 2.539 θέσεις.