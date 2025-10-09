ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο
Εργασιακά
11:59 - 09 Οκτ 2025

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου οκταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων μισθωτής εργασίας για το πρώτο οκτάμηνο του 2025 εμφανίζεται θετικό, με καθαρή αύξηση 317.301 θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκαν συνολικά 2.266.335 προσλήψεις, ενώ οι αποχωρήσεις διαμορφώθηκαν στις 1.949.034. Από τις αποχωρήσεις αυτές, οι 1.185.457 προήλθαν είτε από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου είτε από τη λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ενώ οι υπόλοιπες 763.577 οφείλονται σε οικειοθελείς παραιτήσεις.

Όσον αφορά τον μήνα Αύγουστο 2025, σημειώθηκε κάμψη στην απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, καθώς το μηνιαίο ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 2.542 θέσεις εργασίας. Οι προσλήψεις για τον συγκεκριμένο μήνα ανήλθαν σε 213.332, ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 215.874.

Αναλυτικά, από τις συνολικές αποχωρήσεις του Αυγούστου, οι 87.544 ήταν αποτέλεσμα οικειοθελών αποχωρήσεων και οι 128.330 σχετίζονται με λύση συμβάσεων – είτε μέσω καταγγελιών αορίστου χρόνου είτε λόγω λήξης ορισμένου χρόνου.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, δηλαδή τον Αύγουστο του 2024, το ισοζύγιο εμφανίζει βελτίωση, καθώς το φετινό αρνητικό αποτέλεσμα των -2.542 θέσεων είναι αισθητά καλύτερο από το αντίστοιχο περσινό, που είχε καταγράψει απώλεια 5.081 θέσεων εργασίας – δηλαδή, παρουσιάζεται θετική μεταβολή κατά 2.539 θέσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurostat: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στις υπερωρίες στην ΕΕ
Ειδήσεις

Eurostat: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στις υπερωρίες στην ΕΕ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Κοινή απαίτηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης η απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας
Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Κοινή απαίτηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης η απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας

Γερμανία: Το 20% των αγγελιών εργασίας προσφέρει τηλεργασία
Επιχειρήσεις

Γερμανία: Το 20% των αγγελιών εργασίας προσφέρει τηλεργασία

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με ενσωματωμένες προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων
Πολιτική

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με ενσωματωμένες προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/10/2025 - 13:06

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια εικοσαετίας

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 12:31

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 12:26

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ