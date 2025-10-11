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Μαζική διαμαρτυρία ενστόλων στο κέντρο της Αθήνας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Εργασιακά
17:08 - 11 Οκτ 2025

Μαζική διαμαρτυρία ενστόλων στο κέντρο της Αθήνας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου) η πανελλαδική κινητοποίηση εν ενεργεία και απόστρατων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, με σημείο συνάντησης την Παλιά Βουλή, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα μαζική, καθώς στην πρωτεύουσα έφτασαν δεκάδες λεωφορεία από κάθε γωνιά της χώρας, μεταφέροντας αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και απόστρατους που εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στις ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση.

Οι ένστολοι διαμαρτύρονται για την αναδιάρθρωση του σώματος των Υπαξιωματικών, τις αλλαγές στην ιεραρχική εξέλιξη και τους περιορισμούς στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των στελεχών, ενώ παράλληλα εκφράζουν ανησυχία για την άνιση μεταχείριση των αποφοίτων των ΑΣΣΥ (Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών).

Όπως υποστηρίζουν, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποδυναμώνουν τη δομή και το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εγκλωβίζοντας χιλιάδες στελέχη για δεκαετίες στον ίδιο βαθμό και υποβαθμίζοντας τον ρόλο των υπαξιωματικών στο στρατιωτικό σύστημα.

Τη διοργάνωση της κινητοποίησης έχει αναλάβει το Συντονιστικό Φορέων Εκπροσώπησης εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στελεχών, που απαρτίζεται από 13 ενώσεις και φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, αντιπροσωπεύοντας όλο το φάσμα του στρατιωτικού προσωπικού.

Στη συγκέντρωση παρευρίσκονται εκπρόσωποι από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και άλλες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, καθώς και μέλη οικογενειών στρατιωτικών, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στα αιτήματα των ένστολων.

Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους των στελεχών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η θεσμική αναγνώριση της προσφοράς των στρατιωτικών, η δικαιότερη μισθολογική πολιτική, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών και των οικογενειών τους.

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