Εργασιακό νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία ζητά η ΝΔ εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων

Με έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε σήμερα (14/10) στη Βουλή η διήμερη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, απαντώντας στις σφοδρές ενστάσεις της αντιπολίτευσης που ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, προανήγγειλε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, ώστε, όπως είπε, όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν δημόσια στις διατάξεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους.

«Θέλετε να αποσύρουμε το νομοσχέδιο που φέρνει διατάξεις για την ενίσχυση των εργαζομένων; Φέρνουμε την επέκταση του επιδόματος γέννας και λοχείας, την απαγόρευση μείωσης αποδοχών, το ακατάσχετο στα επιδόματα, την επέκταση της άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες. Αυτές τις διατάξεις θέλετε να αποσύρουμε;» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Η κ. Κεραμέως πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο διευκολύνει και τις επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βασική πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας. «Οι 500.000 νέες θέσεις εργασίας από πού νομίζετε ότι ήρθαν; Από τον ουρανό ή από τις επιχειρήσεις;» τόνισε.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το εργασιακό περιβάλλον του 2025 δεν έχει καμία σχέση με αυτό του 2019, σημειώνοντας ότι επί κυβέρνησης Μητσοτάκη η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας και ασφαλιστικών εισφορών των τελευταίων ετών.

«Η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου, για την επέκταση του επιδόματος γέννας και λοχείας, για το αφορολόγητο της γονικής άδειας, για την απαγόρευση μείωσης αποδοχών, για την άδεια σε ανάδοχες μητέρες και για τον υποχρεωτικό συντονιστή υγείας και ασφάλειας», ανέφερε.

Αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία

Απαντώντας στις επισημάνσεις του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό μοντέλο τετραήμερης εργασίας, η κ. Κεραμέως σχολίασε αιχμηρά: «Κάναμε τέσσερις συνεδριάσεις στην Επιτροπή και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ δεν αναφέρθηκε στην τετραήμερη εργασία που θεσπίζουμε για όλο το χρόνο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ψηφίσετε».

Η υπουργός προανήγγειλε επίσης ότι το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί νέο νομοσχέδιο για το πλαίσιο συλλογικής εργασίας, το οποίο θα ρυθμίσει ζητήματα συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μάντζος κάλεσε το υπουργείο να αποδεχθεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις και τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού.

Ο Κωνσταντίνος Χήτας (Ελληνική Λύση) κατέθεσε αίτημα αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 που αφορά την 13ωρη εργασία, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά το κόμμα του θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.

Αντίστοιχο αίτημα κατέθεσε και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για νομοθετική οπισθοδρόμηση.

Η Έφη Αχτσιόγλου (Νέα Αριστερά) έκανε λόγο για ντροπή και επιστροφή στον εργασιακό Μεσαίωνα, τονίζοντας: «Είναι ντροπή και οπισθοδρόμηση να συζητάμε σήμερα αν θα νομοθετηθεί 13ωρη εργασία. Διαλύουν κάθε έννοια προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Μπαίνει σε συζήτηση αν θα βρισκόμαστε σε εργασιακή σκλαβιά».

Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται στην Ολομέλεια με τοποθετήσεις βουλευτών όλων των κομμάτων και, ενώ, η χώρα βρίσκεται σε απεργιακό κλοιό με τα συνδικάτα να ζητούν την απόσυρση του ως αντεργατικό.