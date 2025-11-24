Χριστουγεννιάτικη «ανάσα» ρευστότητας: €9 δισ. σε εκατομμύρια δικαιούχους έως τις γιορτές

Λίγο πριν φτάσουμε στις γιορτές, ενεργοποιείται ένας πραγματικός «μαραθώνιος» κρατικών πληρωμών, που θα φέρει περισσότερα από 9 δισ. ευρώ στα πορτοφόλια εκατομμυρίων συνταξιούχων, εργαζομένων, αγροτών και δικαιούχων επιδομάτων. Από σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, και σχεδόν κάθε ημέρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ξεκινούν τακτικές –και πλέον μόνιμες, όχι έκτακτες– καταβολές συνολικού ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές αυτές αφορούν συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ενοικιαστές, αγρότες και ένστολους, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα στην αγορά σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων.

Πληρωμές τέλους Νοεμβρίου από το Δημόσιο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, από 24 έως 28 Νοεμβρίου Δημόσιο, e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΑΑΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ «τρέχουν» παράλληλα πληρωμές που συνολικά υπερβαίνουν τα 4 δισ. ευρώ.

– 330 εκατ. ευρώ καταβάλλονται για το σταθερό επίδομα των 250 ευρώ του Νοεμβρίου. Η πληρωμή στους συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ ξεκινά από σήμερα, νωρίτερα από το αρχικό πλάνο.

Οι καταβολές στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ αναμένονται σήμερα ή αύριο, ενώ οι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα πληρωθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Τα ποσά θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς πολύ κοντά –ή και ταυτόχρονα– με τις τακτικές συντάξεις, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία για διπλή επίσκεψη σε ΑΤΜ ή καταστήματα.

Το επίδομα αφορά πάνω από 1,4 εκατ. άτομα (συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων). Το εισοδηματικό όριο είναι 14.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα και 26.000 ευρώ για ζευγάρια, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα.

Επιπλέον, η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ αναμένεται να γίνει κανονικά στις 28 Νοεμβρίου, μαζί με το επίδομα των 250 ευρώ.

– 260 εκατ. ευρώ θα δοθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ως επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά, με ποσό έως 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

– 40 εκατ. ευρώ προορίζονται για αυξήσεις και αναδρομικά σε ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας. Άλλα 40 εκατ. ευρώ θα δοθούν τον Δεκέμβριο σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και όσους δεν «προλάβουν» στις τρέχουσες εκκαθαρίσεις.

– 2,4 δισ. ευρώ αφορούν τις τακτικές συντάξεις Δεκεμβρίου που προπληρώνονται τον Νοέμβριο (25 και 27/11) σε 2,4 εκατ. συνταξιούχους.

– 700 εκατ. ευρώ για τις τακτικές πληρωμές δημοσίων υπαλλήλων, προκαταβολικά για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

– 200 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ στις 28 Νοεμβρίου για τακτικές παροχές σε 1,1 εκατ. δικαιούχους, μαζί με το επίδομα των 250 ευρώ.

– Περίπου 300 εκατ. ευρώ αφορούν πληρωμές προς αγρότες, μεταξύ των οποίων κονδύλια για Απονιτροποίηση, «Σπάνιες Φυλές», καθώς και ενισχύσεις για φερτά υλικά και ζωοτροφές. Αναμένεται και η έναρξη του Μέτρου 23 (έως 180 εκατ. ευρώ) μέσα στον Νοέμβριο.

Το δεύτερο κύμα: 5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τα Χριστούγεννα αναμένονται επιπλέον πληρωμές ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ.

Η κατανομή έχει ως εξής:

– 40 εκατ. ευρώ για αυξήσεις και αναδρομικά ενστόλων που δεν τα έλαβαν τον Νοέμβριο. Οι αυξήσεις υπολογίζονται κατά μέσο όρο στα 100–250 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά αφορούν την περίοδο από 1/10/2025.

– 500–600 εκατ. ευρώ για την προκαταβολή στους αγρότες εντός του πρώτου δεκαημέρου Δεκεμβρίου. Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 (περίπου 500 εκατ. ευρώ) αναμένεται μέχρι τις αρχές του μήνα.

Επιπλέον, περίπου 15 ημέρες μετά τη βασική ενίσχυση θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ 100 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω παγετού, καθώς και 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία. Ξεκινά επίσης η αυξημένη επιστροφή ΕΦΚΑ στα καύσιμα των αγροτών.

– 2,8 δισ. ευρώ για τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, οι οποίες πιθανόν να πληρωθούν νωρίτερα λόγω εορτών.

– 1,4 δισ. ευρώ για μισθούς δημοσίων υπαλλήλων (δεκαπενθήμερα Δεκεμβρίου).

– 280 εκατ. ευρώ για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ στο τέλος Δεκεμβρίου.

– Προκαταβολές επιδομάτων θέρμανσης από την ΑΑΔΕ, ανάλογα με τις αιτήσεις.

Συνολικά, από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα Χριστούγεννα, το δημόσιο θα διοχετεύσει στην αγορά 8–9 δισ. ευρώ, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης.