Πιερρακάκης: Σε ισχύ το νέο πακέτο ενισχύσεων που αφορά 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Η ανάρτηση του «τσάρου» της ελληνικής οικονομίας:
«Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο πακέτο ενισχύσεων που αφορά 2,4 εκατομμύρια πολίτες.
- Από σήμερα, 24 Νοεμβρίου, πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχοι, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία θα λάβουν τη μόνιμη ενίσχυση των 250 €, ένα μέτρο που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και προσφέρει άμεση στήριξη.
- Λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Νοεμβρίου, σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου για το 2024. Μια παρέμβαση που δίνει ουσιαστική ανάσα σε όσους πιέζονται από το υψηλό κόστος στέγασης, χωρίς αιτήσεις και με διαφανή κριτήρια.
Οι ενισχύσεις αυτές είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, για μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους και δίνει ευκαιρίες σε όλους».