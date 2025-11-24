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Πτώση για το πετρέλαιο: Οι αγορές ποντάρουν σε ειρήνη και αμερικανική μείωση επιτοκίων
Εμπορεύματα
13:32 - 24 Νοε 2025

Πτώση για το πετρέλαιο: Οι αγορές ποντάρουν σε ειρήνη και αμερικανική μείωση επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (24/11), επεκτείνοντας την πτώση της περασμένης εβδομάδας κατά περίπου 3%, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις πιθανότητες για μια μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ σε σχέση με την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων σε έναν μεγάλο παραγωγό, τη Ρωσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία πρόκειται να συνεχίσουν τη δουλειά τους πάνω σε ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο ενόψει της προθεσμίας της Πέμπτης (27/11), που είχε καθορίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού συμφώνησαν να τροποποιήσουν μια προηγούμενη εκδοχή που, σύμφωνα με επικριτές, ήταν υπερβολικά ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 0,47%, στα 61,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ την ίδια στιγμή το αργό West Texas Intermediate σημειώνει μικρές απώλειες 0,09% στα 57,76 δολάρια το βαρέλι.

«Η αγορά είναι σχεδόν αποκλειστικά επικεντρωμένη στη μακροοικονομική εικόνα, δηλαδή στην ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία και την οικονομία των ΗΠΑ», δήλωσε ο Χόρχε Μοντεπέκε, διευθύνων σύμβουλος της Onyx Capital Group.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές κυρώσεις στη κρατική Rosneft και στην ιδιωτική εταιρεία Lukoil, που τέθηκαν σε ισχύ την Παρασκευή (21/11), έχουν προκαλέσει εντάσεις που κανονικά θα οδηγούσαν σε άνοδο των τιμών, αλλά η αγορά είναι απορροφημένη από την ειρηνευτική συμφωνία, γεγονός που την κάνει πτωτική για το πετρέλαιο, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει θέσει ως προθεσμία για τη συμφωνία την Πέμπτη, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι η προθεσμία ίσως να μην είναι απόλυτη.

Σύμφωνα με αναλυτές, μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε άρση των κυρώσεων που έχουν προκαλέσει δυσκολίες στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου. Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τις μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ είναι ένας ακόμη παράγοντας που περιορίζει τη διάθεση των επενδυτών.

Ωστόσο, η πιθανότητα μιας μείωσης επιτοκίων τον επόμενο μήνα αυξήθηκε αφού ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, άφησε να εννοηθεί μια μείωση στο άμεσο μέλλον.

«Οι προσδοκίες για πιθανή μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στο πτωτικό κλίμα, ενισχύοντας τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου παγκοσμίως», δήλωσε η Σουγκάντα Σατσντέβα, ιδρύτρια της SS WealthStreet, εταιρείας ερευνών με έδρα το Νέο Δελχί.

«Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη υποχωρήσει σχεδόν 17% φέτος, αντικατοπτρίζοντας επίμονα αρνητικό κλίμα ... σε αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα αναμένεται σταδιακά να εμφανιστούν αγοραστές αξίας».

«Καταρρέει» το φυσικό αέριο - πτώση για όλα τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο συνεχίζει την πτωτική του πορεία, καταγράφοντας μεγάλες απώλειες με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται μειωμένα κατά 2,974% και τη μεγαβατώρα να υποχωρεί στα 29.300 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού υποχωρούν κατά 0,41% στα 4.098,00 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού κινούνται επίσης πτωτικά κατά 0,36% % στα 49,735 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός αποδυναμώνεται κατά 0,70% στα 5,0642 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί 0,22% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1537 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,05% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3090 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,26% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8812 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 13:36
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