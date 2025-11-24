Μαρινάκης για Τσίπρα: Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (24/11), ο κυβερβνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε μια σειρά από παρεμβάσεις και εξελίξεις σχετικές με την οικονομία, την κοινωνική πολιτική, τον τουρισμό, την ενέργεια, την εκπαίδευση και την υγεία. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι πολιτικές αναφορές και τα σχόλια για την πολιτική σκηνή, με ιδιαίτερη μνεία στο νέο βιβλίο του κ. Τσίπρα, τονίζοντας πως «εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία».

Ο κ. Μαρινάκης αρχικά, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε πως, «καταβάλλονται, ξεκινώντας από σήμερα, ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες.».

Πρόσθεσε ότι «έσοδα ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ από τον τουρισμό καταγράφονται για το πρώτο εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.Πρόκειται για αύξηση κατά 9% στις εισπράξεις και κατά 4% στις αφίξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός».

«Περί το 1,1 δισ. ευρώ διέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προγράμματα εξοικονόμησης τις τελευταίες 15 μέρες, με δικαιούχους πάνω από 135.000 νοικοκυριά συνολικά», είπε σε άλλο σημείο.

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε πως, «προχώρησε στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, που αφορούν σε αιτήσεις του 2024, σε 82.870 αγρότες. Συνολικά καταβλήθηκαν 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων».

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχώρησε, την περασμένη Πέμπτη στην πρόσληψη 700 νέων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών προκειμένου να στελεχώσουν τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας ουσιαστικά την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών μας», εξήγησε ο κ. Μαρινάκης.

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε πως, «εκρίθηκε η προκήρυξη για 276 θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., με την οποία ενισχύονται κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας».

Σχετικά με το βιβλίο του Αλ. ΤσίπραΣχετικά με το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα, τόνισε: «αν ήταν ο κύριος Τσίπρας ενεργός πολιτικά, θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ, που έχει πει ότι “η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα”.

Αλλά επειδή δεν είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ενεργός πολιτικά, θα τον παραπέμψω σε έναν άλλο Μαρξ, τον Γκράουτσο, ο οποίος όταν είχε απαντήσει για ένα βιβλίο, είπε ότι “από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου, δεν έχω σταματήσει να γελάω. Ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω”. Κοιτάξτε, δεν είναι αστείο. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία. Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια και το πλοίο είναι μια χώρα, δεν είναι και τόσο έντιμο θεωρώ, να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών».

«Το τι θα κάνει η Αριστερά εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Εντάξει, έχει μια παράδοση στις διασπάσεις(…)», είπε μεταξύ άλλων.

«Η παρουσία ισχυρών εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύει τα δίκαια της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να βάλει ούτε καν σε διαπραγμάτευση, ζητήματα κόκκινα γραμμών», εξήγησε σε σχετική ερώτηση.