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Δράμα: Πάνω από 1.000 άτομα στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ
Εργασιακά
10:42 - 01 Δεκ 2025

Δράμα: Πάνω από 1.000 άτομα στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η πόλη της Δράμας αποτέλεσε το επίκεντρο της αγοράς εργασίας το Σάββατο, με τη διοργάνωση της «Ημέρας Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να προσελκύει ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από πολίτες και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από συνεχή ροή επισκεπτών και ενεργό συμμετοχή των εργοδοτών, που είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά υποψηφίους για ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Συνολικά, προσήλθαν 1.074 άτομα, αναζητώντας επαγγελματικές ευκαιρίες και ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις.

Μέσα από την οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης προέκυψαν:

- 1.056 κατάλληλα βιογραφικά, τα οποία εξετάστηκαν από εκπροσώπους των επιχειρήσεων και

- 242 υποψήφιοι κλήθηκαν να προχωρήσουν σε δεύτερη συνέντευξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν πως οι «Ημέρες Καριέρας» λειτουργούν σταθερά ως ένα αποτελεσματικό κανάλι άμεσης πρόσβασης σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη διευκόλυνση της αντιστοίχισης μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών των επιχειρήσεων.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, δήλωσε:

«Με την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, είμαστε εδώ, για να δούμε μία νέα πρόκληση: Πώς οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να βρουν εργαζόμενους και πώς οι εργαζόμενοι θα βρουν τη δουλειά πραγματικά που τους ταιριάζει. Σε αυτήν την κατεύθυνση, πραγματοποιούνται οι "Ημέρες Καριέρας", ένας πραγματικός θεσμός, τον οποίο εκπονεί και υλοποιεί με εξαιρετικό τρόπο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, σε πάνω από 18 πόλεις της Ελλάδας, όπου επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά πολίτες που είτε ψάχνουν δουλειά είτε θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Ο στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, να βοηθάμε εργαζόμενους να βρουν δουλειά, να βοηθάμε επιχειρήσεις να βρίσκουν εργαζόμενους».

Από την πλευρά της, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, σημείωσε:

«Οι "Ημέρες Καριέρας" αποτελούν ένα μοναδικό εργαλείο σύζευξης ανθρώπων που αναζητούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας με επιχειρήσεις που αναζητούν τον κατάλληλο εργαζόμενο, καθώς προσφέρουν τη σπάνια δυνατότητα σε έναν υποψήφιο να γνωρίσει, μέσα σε μία μόνο ημέρα, 50 ή και 60 διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ, παράλληλα, δίνουν στους εργοδότες την ευκαιρία να συναντήσουν πολλούς υποψηφίους και να αξιολογήσουν ένα μεγάλο και ποικιλόμορφο σύνολο βιογραφικών. Με οδηγό αυτήν τη δυναμική, η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να ανοίγει δρόμους, δημιουργώντας ευκαιρίες που μετατρέπουν τις δεξιότητες σε προοπτική και τη ζήτηση σε πραγματικές θέσεις εργασίας».

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