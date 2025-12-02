Ευρωζώνη: Σταθερή στο 6,4% η ανεργία - Προβληματισμός για την ανεργία των νέων

Σταθερός στο 6,4% παρέμεινε ο δείκτης ανεργίας στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, καταγράφοντας όμως αύξηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Παρά τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, η ετήσια σύγκριση δείχνει μια επιδεινούμενη τάση στην αγορά εργασίας.

Στην ΕΕ των 27 κρατών-μελών, η ανεργία αυξήθηκε κατά 0,2 μονάδες, φτάνοντας το 6%, ενώ σε απόλυτους αριθμούς περίπου 11,033 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωζώνη και 13,351 εκατομμύρια σε όλη την ΕΕ ήταν άνεργοι τον Οκτώβριο. Η ετήσια αύξηση ανέρχεται σε 308.000 άτομα στη ζώνη του ευρώ και σε 517.000 στην ΕΕ.

Περιφερειακές αποκλίσεις

Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των κρατών-μελών. Η Ισπανία παραμένει με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ, στο 10,5%, ενώ υψηλά επίπεδα καταγράφονται επίσης στη Φινλανδία (9,8%) και τη Σουηδία (9,0%). Η Ελλάδα (8,6%) και η Γαλλία (7,7%) βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά κάτω από το διψήφιο ποσοστό μετά από χρόνια.

Αντίθετα, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διατηρούν χαμηλά ποσοστά ανεργίας: Πολωνία και Τσεχία στο 3,2%, Βουλγαρία 3,6% και Γερμανία 3,8%. Το Βέλγιο παρουσιάζει δείκτη 6,4%, ακριβώς στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αντανακλούν δομικές διαφορές στις οικονομίες και δημογραφικές τάσεις.

Ανεργία των νέων: κρίσιμο ζήτημα πολιτικής

Η ανεργία των νέων συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία. Στην κατηγορία κάτω των 25 ετών, το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 14,8% στη ζώνη του ευρώ και το 15,2% στην ΕΕ27, αντιπροσωπεύοντας περίπου 2,352 εκατομμύρια και 2,96 εκατομμύρια νέους άνεργους αντίστοιχα. Πρόκειται για ποσοστά πάνω από διπλάσια του συνολικού μέσου όρου.

Η ετήσια αύξηση ανέρχεται σε 39.000 νέους άνεργους στη ζώνη του ευρώ και 74.000 στην ΕΕ, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση ήταν 10.000 και 11.000 αντίστοιχα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Φύλο και διακρίσεις στην απασχόληση

Η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει εμφανής. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 6,6% έναντι 6,1% για τους άνδρες, ενώ στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 6,3% και 5,8%. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα δομικά εμπόδια, όπως διακρίσεις στους μισθούς, επαγγελματικές δυσκολίες και αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας στο σπίτι.

Η αναθεώρηση των στοιχείων για τον Σεπτέμβριο του 2025 έδειξε αύξηση της ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ από 6,2% σε 6,3%, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση στις γυναίκες είναι μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά φαινόταν.

Η Eurostat υπογραμμίζει ότι, παρά τη σταθερότητα στους μηνιαίους δείκτες, η συνολική εικόνα της ανεργίας στην Ευρώπη, ειδικά για τους νέους και τις γυναίκες, παραμένει ανησυχητική και απαιτεί στοχευμένες πολιτικές παρέμβασης.