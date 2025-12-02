Ευρωζώνη: Σταθερή στο 6,4% η ανεργία - Προβληματισμός για την ανεργία των νέων

Στην ΕΕ των 27 κρατών-μελών, η ανεργία αυξήθηκε κατά 0,2 μονάδες, φτάνοντας το 6%, ενώ σε απόλυτους αριθμούς περίπου 11,033 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωζώνη και 13,351 εκατομμύρια σε όλη την ΕΕ ήταν άνεργοι τον Οκτώβριο. Η ετήσια αύξηση ανέρχεται σε 308.000 άτομα στη ζώνη του ευρώ και σε 517.000 στην ΕΕ.
Περιφερειακές αποκλίσεις
Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των κρατών-μελών. Η Ισπανία παραμένει με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ, στο 10,5%, ενώ υψηλά επίπεδα καταγράφονται επίσης στη Φινλανδία (9,8%) και τη Σουηδία (9,0%). Η Ελλάδα (8,6%) και η Γαλλία (7,7%) βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά κάτω από το διψήφιο ποσοστό μετά από χρόνια.
Αντίθετα, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διατηρούν χαμηλά ποσοστά ανεργίας: Πολωνία και Τσεχία στο 3,2%, Βουλγαρία 3,6% και Γερμανία 3,8%. Το Βέλγιο παρουσιάζει δείκτη 6,4%, ακριβώς στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αντανακλούν δομικές διαφορές στις οικονομίες και δημογραφικές τάσεις.
Ανεργία των νέων: κρίσιμο ζήτημα πολιτικής
Η ανεργία των νέων συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία. Στην κατηγορία κάτω των 25 ετών, το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 14,8% στη ζώνη του ευρώ και το 15,2% στην ΕΕ27, αντιπροσωπεύοντας περίπου 2,352 εκατομμύρια και 2,96 εκατομμύρια νέους άνεργους αντίστοιχα. Πρόκειται για ποσοστά πάνω από διπλάσια του συνολικού μέσου όρου.
Η ετήσια αύξηση ανέρχεται σε 39.000 νέους άνεργους στη ζώνη του ευρώ και 74.000 στην ΕΕ, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση ήταν 10.000 και 11.000 αντίστοιχα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
Φύλο και διακρίσεις στην απασχόληση
Η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει εμφανής. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 6,6% έναντι 6,1% για τους άνδρες, ενώ στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 6,3% και 5,8%. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα δομικά εμπόδια, όπως διακρίσεις στους μισθούς, επαγγελματικές δυσκολίες και αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας στο σπίτι.
Η αναθεώρηση των στοιχείων για τον Σεπτέμβριο του 2025 έδειξε αύξηση της ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ από 6,2% σε 6,3%, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση στις γυναίκες είναι μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά φαινόταν.
Η Eurostat υπογραμμίζει ότι, παρά τη σταθερότητα στους μηνιαίους δείκτες, η συνολική εικόνα της ανεργίας στην Ευρώπη, ειδικά για τους νέους και τις γυναίκες, παραμένει ανησυχητική και απαιτεί στοχευμένες πολιτικές παρέμβασης.