ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωζώνη: Σταθερή στο 6,4% η ανεργία - Προβληματισμός για την ανεργία των νέων
Εργασιακά
15:38 - 02 Δεκ 2025

Ευρωζώνη: Σταθερή στο 6,4% η ανεργία - Προβληματισμός για την ανεργία των νέων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σταθερός στο 6,4% παρέμεινε ο δείκτης ανεργίας στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, καταγράφοντας όμως αύξηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Παρά τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, η ετήσια σύγκριση δείχνει μια επιδεινούμενη τάση στην αγορά εργασίας.

Στην ΕΕ των 27 κρατών-μελών, η ανεργία αυξήθηκε κατά 0,2 μονάδες, φτάνοντας το 6%, ενώ σε απόλυτους αριθμούς περίπου 11,033 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωζώνη και 13,351 εκατομμύρια σε όλη την ΕΕ ήταν άνεργοι τον Οκτώβριο. Η ετήσια αύξηση ανέρχεται σε 308.000 άτομα στη ζώνη του ευρώ και σε 517.000 στην ΕΕ.

Περιφερειακές αποκλίσεις

Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των κρατών-μελών. Η Ισπανία παραμένει με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ, στο 10,5%, ενώ υψηλά επίπεδα καταγράφονται επίσης στη Φινλανδία (9,8%) και τη Σουηδία (9,0%). Η Ελλάδα (8,6%) και η Γαλλία (7,7%) βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά κάτω από το διψήφιο ποσοστό μετά από χρόνια.

Αντίθετα, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διατηρούν χαμηλά ποσοστά ανεργίας: Πολωνία και Τσεχία στο 3,2%, Βουλγαρία 3,6% και Γερμανία 3,8%. Το Βέλγιο παρουσιάζει δείκτη 6,4%, ακριβώς στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αντανακλούν δομικές διαφορές στις οικονομίες και δημογραφικές τάσεις.

Ανεργία των νέων: κρίσιμο ζήτημα πολιτικής

Η ανεργία των νέων συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία. Στην κατηγορία κάτω των 25 ετών, το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 14,8% στη ζώνη του ευρώ και το 15,2% στην ΕΕ27, αντιπροσωπεύοντας περίπου 2,352 εκατομμύρια και 2,96 εκατομμύρια νέους άνεργους αντίστοιχα. Πρόκειται για ποσοστά πάνω από διπλάσια του συνολικού μέσου όρου.

Η ετήσια αύξηση ανέρχεται σε 39.000 νέους άνεργους στη ζώνη του ευρώ και 74.000 στην ΕΕ, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση ήταν 10.000 και 11.000 αντίστοιχα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Φύλο και διακρίσεις στην απασχόληση

Η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει εμφανής. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 6,6% έναντι 6,1% για τους άνδρες, ενώ στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 6,3% και 5,8%. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα δομικά εμπόδια, όπως διακρίσεις στους μισθούς, επαγγελματικές δυσκολίες και αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας στο σπίτι.

Η αναθεώρηση των στοιχείων για τον Σεπτέμβριο του 2025 έδειξε αύξηση της ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ από 6,2% σε 6,3%, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση στις γυναίκες είναι μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά φαινόταν.

Η Eurostat υπογραμμίζει ότι, παρά τη σταθερότητα στους μηνιαίους δείκτες, η συνολική εικόνα της ανεργίας στην Ευρώπη, ειδικά για τους νέους και τις γυναίκες, παραμένει ανησυχητική και απαιτεί στοχευμένες πολιτικές παρέμβασης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή και στη δουλειά
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή και στη δουλειά

Γιατί η ΕΚΤ... βιάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια
Ειδήσεις

Γιατί η ΕΚΤ... βιάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
Πολιτική

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα
Υγεία

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Ο Τραμπ καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο για υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ