Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, επιδόματα και δώρα ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 15 έως 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.
- Στις 15 Δεκεμβρίουθα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για πληρωμή παροχών τέως ΟΑΕΕ.
- Από 15 έως 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
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60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
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70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για καταβολή δώρων Χριστουγέννων επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
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8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
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15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για καταβολή δώρου Χριστουγέννων.
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21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 08:44