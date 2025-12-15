Δάφνις Κόκκινος: Ό,τι επέλεγα στη ζωή μου, το έκανα εν αγνοία κινδύνου

Ο διεθνής χορευτής, στενός συνεργάτης της Πίνα Μπάους και ιστορικό στέλεχος του Χοροθεάτρου του Βούπερταλ, Δάφνις Κόκκινος σε μια, από καρδιάς, συζήτηση για τον δεσμό του με τη θρυλική δημιουργό και την υπέρβαση που πετυχαίνει η ελληνική έκδοση του «Kontakthof» στο Εθνικό Θέατρο.

Από την κάμερα του υπολογιστή του, σ’ ένα ξενοδοχείο του Τόκυο όπου βρίσκεται με το Χοροθέατρο του Βούπερταλ, διακρίνεται ένα φρέσκο μπουκέτο από κόκκινα τριαντάφυλλα. Είναι το δώρο υποδοχής του από μια οικογένεια Ιαπώνων φίλων του, που του την προσέφεραν, προφέροντας τη λέξη «κόκκινο» στα ελληνικά. Ο Δάφνις Κόκκινος αφηγείται το χρονικό της φιλίας τους παραστατικά, με μια γλύκα και μια ζεστασιά που, λίγες φορές, συναντά κανείς στο attitude καλλιτεχνών του δικού του βεληνεκούς. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr