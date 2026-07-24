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Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Ιουλίου 2026: Στις 31/7 οι πληρωμές
Οικονομία
10:18 - 24 Ιουλ 2026

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Ιουλίου 2026: Στις 31/7 οι πληρωμές

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή 31/7 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Ποια επιδόματα θα πληρωθούν

Στην καταβολή του Ιουλίου περιλαμβάνεται ένα ευρύ πακέτο κοινωνικών ενισχύσεων, καθώς και η 3η διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού Α21, που αφορά το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου.

Αναλυτικά, θα καταβληθούν:

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

-Επίδομα Στέγασης

-Επίδομα Παιδιού (Α21) – 3η δόση

-Επίδομα Γέννησης

-Αναπηρικά επιδόματα

-Επίδομα Ομογενών

-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

-Κάλυψη εξόδων κηδείας

-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

-Παροχές για δικαιούχους με «κόκκινα» δάνεια

-Οικονομική ενίσχυση προστατευόμενων τέκνων θυμάτων φυσικών καταστροφών

-Παροχές για ευάλωτους οφειλέτες

-Επίδομα Αναδοχής

-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για μέλη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι του Α21

Στην πληρωμή της 31ης Ιουλίου περιλαμβάνεται και η τρίτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και αυτή έχει εγκριθεί από το πληροφοριακό σύστημα.

Αντίθετα, αιτήσεις που βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή δεν έχουν ολοκληρωθεί δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ και του gov.gr, ώστε να διαπιστώσουν ότι η αίτησή τους έχει οριστικοποιηθεί πριν από την ημερομηνία πληρωμής.

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