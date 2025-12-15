Στο μυαλό του Τσάρλι Κάουφμαν, η Τέχνη μοιάζει με την προσπάθεια να μην καταστρέψεις το όνειρο/

Η Τζέσι Μπάκλεϊ – θα ακούσουμε πολλές φορές το όνομα της αυτό το χειμώνα σε διεθνείς κινηματογραφικές βραβεύσεις και υποψηφιότητες εν όψει του «Hamnet» της Κλόε Ζάο – περιδιαβαίνει τους δρόμους της Αθήνας. Η Τζέσι Μπάκλει και ο Λιβανέζος ηθοποιός Γιόζεφ Ακίκι ψωνίζουν από τη λαϊκή της Καλλιδρομίου, περπατούν στα Εξάρχεια, φτάνουν ως λιμάνι του Περάματος, χαζεύουν τη θάλασσα στο Παλαιό Φάληρο, παρακολουθούν το τρένο να περνάει από την Αρχαία Αγορά, βγαίνουν από το Studio Art Cinema της Κυψέλης, κυκλοφορούν ανάμεσα στα μνήματα του Α΄ Νεκροταφείου. Και είναι η κάμερα του Τσάρλι Κάουφμαν – ναι, του οσκαρικού σεναριογράφου των «Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς» και «Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού» που ανακίνησαν την προβληματική των αμερικανικών ταινιών των zeros – που τους ακολουθεί.

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