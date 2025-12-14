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ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο με βαριά κακουργήματα οι συλληφθέντες της Κρήτης
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20:00 - 14 Δεκ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο με βαριά κακουργήματα οι συλληφθέντες της Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
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Αντιμέτωποι με εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες βρίσκονται οι 16 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι έφτασαν τα ξημερώματα της Κυριακής (14/13) στην Αθήνα από την Κρήτη με πλοίο. Μετά την εμφάνισή τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν από την Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Αμέσως μετά την άφιξή τους στο λιμάνι του Πειραιά, οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως. Εκεί, έπειτα από πολύωρη διαδικασία, η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας τους απήγγειλε κατηγορίες ιδιαίτερης βαρύτητας.

Οι πράξεις που τους αποδίδονται συνδέονται με τη φερόμενη δράση οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να αποκόμισε σημαντικό παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης, η εξαπάτηση μέσω επιχορηγήσεων, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, καθώς και πράξεις που σχετίζονται με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Συνολικά, η ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας αφορά επτά κακουργήματα σε βάρος των φερόμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, λάμβανε επί σειρά ετών παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αδικήματα που κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι αφορούν:

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

- Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

- Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, από κοινού

- Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

- Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου

- Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

    Οι συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για να εμφανιστούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να υπέβαλλαν από το 2019 έως και το 2025 ψευδείς δηλώσεις, μέσω των οποίων εξασφάλιζαν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις.

    Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν εκ νέου στην Ευελπίδων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να μελετήσουν το αποδεικτικό υλικό και να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή απέναντι στην εκτενή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

    Οι απολογίες τους θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, με την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων να απολογείται την Τρίτη, τη δεύτερη την Τετάρτη, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη με τους τελευταίους εμπλεκόμενους.

    Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε συνεχή δράση από το 2019 έως και την εξάρθρωσή της την περασμένη Παρασκευή, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη και συγγενικό πρόσωπο εμπλεκόμενης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για κακουργηματική παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, μετά τον εντοπισμό όπλων σε χώρο που ελέγχθηκε. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει παραπεμφθεί στον Ανακριτή στην Κρήτη.

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