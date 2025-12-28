Ασφαλιστικές εισφορές: Πόσο αυξάνονται το 2026 και τι σύνταξη «χτίζει» κάθε κατηγορία

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Ο Ιανουάριος αποτελεί και φέτος τον κομβικό μήνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, καθώς έως τις 31 Ιανουαρίου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2026.Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Αυξήσεις εισφορών το 2026

Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες. Αναλυτικά:

1η κατηγορία : από 244,65 € σε 250,53 €

2η κατηγορία : από 293,59 € σε 300,64 €

3η κατηγορία : από 351,84 € σε 360,28 €

4η κατηγορία : από 422,90 € σε 433,05 €

5η κατηγορία : από 506,78 € σε 518,95 €

6η κατηγορία: από 659,39 € σε 675,21 €

Παρά τις αυξήσεις, η 1η ασφαλιστική κατηγορία παραμένει η πιο δημοφιλής επιλογή, κυρίως λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων.

Τι σύνταξη αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία (40 έτη ασφάλισης – μικτά ποσά)

1η κατηγορία : περίπου 890 €

2η κατηγορία : περίπου 978 €

3η κατηγορία : περίπου 1.123 €

4η κατηγορία : περίπου 1.300 €

5η κατηγορία : περίπου 1.515 €

6η κατηγορία: περίπου 1.895 €

Πότε έχει νόημα η αλλαγή κατηγορίας

Η αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας δεν αποδίδει ουσιαστικό όφελος εάν γίνει στην τελευταία πενταετία πριν τη συνταξιοδότηση.

Όσοι επιδιώκουν υψηλότερη σύνταξη θα πρέπει να επιλέξουν ανώτερη κατηγορία όσο το δυνατόν νωρίτερα στον εργασιακό τους βίο, ώστε οι αυξημένες εισφορές να «χτίσουν» πραγματικό συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα.