Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Μέρος των μπλόκων ανοίγει παράθυρο διαλόγου

Κάλεσμα για συντονισμένη συμμετοχή στον διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυναν εκπρόσωποι 14 μπλόκων και τεσσάρων αγροτικών συλλόγων, σε μια περίοδο όπου οι κινητοποιήσεις των αγροτών κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα. Συνολικά, 57 μπλόκα αναμένεται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους μετά την Πρωτοχρονιά. Στο μεταξύ, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, ενώ τη Δευτέρα προβλέπεται 24ωρο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων.

Αγρότες: 18 μπλόκα υπέρ του διαλόγου

Η πλειονότητα των αγροτών θέτει ως χρονικό ορίζοντα την πανελλαδική σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι 18 μπλόκων εξέφρασαν τη βούλησή τους να ξεκινήσει άμεσα διάλογος με την κυβέρνηση, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Αχαΐας, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Ρόδος.

Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι η συνολική κοινωνική και οικονομική κατάσταση επιβάλλει άμεσες λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα που έχουν τεθεί ενώπιον της κυβέρνησης. Επισημαίνουν επίσης την ανάγκη για έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, μακριά από σκοπιμότητες και εντάσεις.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «στον αγώνα αυτό δεν περισσεύει κανείς», καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες να συμμετάσχουν από κοινού στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν διασπά το κοινό μέτωπο, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την έναρξη διαλόγου.

Νίκαια: Αναμονή απαντήσεων

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες δηλώνουν ότι έως τώρα δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση και ότι τα οικονομικά στοιχεία που ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τονίζουν πως δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε έναν τυπικό διάλογο χωρίς περιεχόμενο και αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέχρι την Πρωτοχρονιά, διαφορετικά προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμοί

Στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω Χαλάστρας, ενώ τη Δευτέρα θα υπάρξει συμβολικό κλείσιμο και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη αναμένεται άνοιγμα και των δύο κατευθύνσεων.

Στους Ευζώνους έχουν προγραμματιστεί δύο τετράωροι αποκλεισμοί, ενώ στο Δερβένι της Εγνατίας Οδού προβλέπεται μεσημεριανό κλείσιμο και των δύο ρευμάτων.

Στον Προμαχώνα συνεχίζεται ο αποκλεισμός για τα φορτηγά, με ελεύθερη διέλευση για όλα τα οχήματα την παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη βουλγαρική πλευρά.

Στη Χαλκίδα, οι αγρότες απέκλεισαν την υψηλή γέφυρα, δηλώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις.

Τέλος, στην Πάτρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι επανέλαβαν τον αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

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