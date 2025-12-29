Οι πληρωμές της εβδομάδας: Επιστροφές εισφορών και επιδόματα ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και

ευρώ σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ευρώ σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ευρώ σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.