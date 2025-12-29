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Οι πληρωμές της εβδομάδας: Επιστροφές εισφορών και επιδόματα ΔΥΠΑ
Εργασιακά
09:09 - 29 Δεκ 2025

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Επιστροφές εισφορών και επιδόματα ΔΥΠΑ

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Κατά την περίοδο 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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