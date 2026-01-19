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Eurostat: Μόλις το 6% των νέων στην Ελλάδα εργάζεται ενώ σπουδάζει
Εργασιακά
12:58 - 19 Ιαν 2026

Eurostat: Μόλις το 6% των νέων στην Ελλάδα εργάζεται ενώ σπουδάζει

Reporter.gr Newsroom
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Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδύαζε εργασία και σπουδές το 2024, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, που αποτυπώνουν τις μεγάλες διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ των κρατών-μελών όσο και ανάμεσα στα φύλα και τις ηλικιακές ομάδες.

Συγκεκριμένα, το 25,4% των νέων ηλικίας 15–29 ετών εργαζόταν παράλληλα με τη συμμετοχή του στην τυπική εκπαίδευση, ενώ η μεγάλη πλειονότητα, ποσοστό 71,4%, παρέμενε εκτός εργατικού δυναμικού. Μόλις το 3,2% των νέων που φοιτούσαν ήταν άνεργοι και αναζητούσαν ενεργά εργασία.

Η εικόνα διαφέρει αισθητά από χώρα σε χώρα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η Ολλανδία, όπου σχεδόν τρεις στους τέσσερις νέους (74,3%) εργάζονται ενώ σπουδάζουν, η Δανία με 56,4% και η Γερμανία με 45,8%. Αντίθετα, στα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφονται η Ρουμανία (2,4%), η Ελλάδα (6,0%) και η Κροατία (6,4%), γεγονός που αναδεικνύει τις διαφορετικές δομές των αγορών εργασίας, αλλά και τον ρόλο των εκπαιδευτικών συστημάτων και των κοινωνικών πολιτικών.

Το χαμηλό ποσοστό της Ελλάδας χτυπά φυσικά και καμπανάκι για τη μαύρη εργασία.

Όσον αφορά την ανεργία μεταξύ των νέων που βρίσκονται στην τυπική εκπαίδευση, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (14,1%), τη Φινλανδία (10,0%) και τη Δανία (9,6%). Στον αντίποδα, λιγότερο από το 1% των νέων αναζητούσε εργασία στη Ρουμανία (0,6%), καθώς και στην Κροατία, την Τσεχία και την Ουγγαρία (0,8% σε καθεμία).

Έμφυλες και ηλικιακές διαφοροποιήσεις

Τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην ηλικιακή ομάδα 15–19 ετών, η συντριπτική πλειονότητα των νέων παραμένει εκτός εργατικού δυναμικού, με το 74,4% των γυναικών και το 70,4% των ανδρών να επικεντρώνεται κυρίως στη φοίτηση.

Καθώς οι νέοι περνούν στην ηλικιακή ομάδα 20–24 ετών, η εικόνα αλλάζει. Το ποσοστό όσων βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού μειώνεται στο 30,9% για τις γυναίκες και στο 24,8% για τους άνδρες, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, το 19,6% των γυναικών και το 17,0% των ανδρών εργάζονταν ενώ σπούδαζαν.

Στην ηλικιακή ομάδα 25–29 ετών, η ένταξη στην αγορά εργασίας γίνεται σαφώς εντονότερη, με τα ποσοστά απασχόλησης να φτάνουν το 62,0% για τις γυναίκες και το 71,9% για τους άνδρες. Ωστόσο, στις γυναίκες παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό αδράνειας εκτός εκπαίδευσης (16,2%) σε σύγκριση με τους άνδρες (6,9%).

Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες συμμετέχουν περισσότερο στην τυπική εκπαίδευση σε σχέση με τους άνδρες. Παράλληλα όμως, όταν ολοκληρώνουν ή διακόπτουν τις σπουδές τους, εμφανίζονται λιγότερο ενεργές στην αγορά εργασίας, με χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και υψηλότερα επίπεδα αδράνειας. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και στην ισότητα των φύλων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 13:18
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