ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΥΠΑ: «Ημέρες Καριέρας» στις 13-14 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη
Εργασιακά
12:18 - 09 Φεβ 2026

ΔΥΠΑ: «Ημέρες Καριέρας» στις 13-14 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αγορά εργασίας αποκτά διήμερο ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, με τη διοργάνωση της 52ης εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (Λεωφόρου Στρατού 3), από τις 10:00 έως τις 18:00.  

Η διοργάνωση φιλοξενεί πάνω από 150 επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας, δημιουργώντας ένα ανοιχτό και δυναμικό πεδίο συνάντησης για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον σύνδεσμο:
https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-2026

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν αφορούν ενδεικτικά: βιομηχανίες (τροφίμων και ποτών, ενδυμάτων, καλλυντικών & υγιεινής, φαρμάκων, δομικών υλικών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.), χονδρικό και λιανικό εμπόριο (τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, οικιακών ειδών, ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοκινήτων, κ.ά.), κατασκευές και τεχνικά έργα, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, ασφαλιστικών, ιατρικών), εκπαίδευση, μεταφορές, τουρισμό, εστίαση και ψυχαγωγία.

Οι ειδικότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά: ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρονικοί μηχανικοί αυτοματισμών, χημικοί μηχανικοί, χημικοί, ψυκτικοί, στελέχη ελέγχου ποιότητας, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικοί σχεδιασμού και παραγωγής, υπεύθυνοι ασφάλειας, πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων, σύμβουλοι πωλήσεων, αποθηκάριοι, οδηγοί, ταμίες, εργάτες παραγωγής. Επίσης, ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού, εκπαιδευτικοί, λογιστές, διοικητικοί υπάλληλοι, βιολόγοι, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικοί, γραφίστες, τυπογράφοι, project managers, στελέχη marketing και ειδικότητες που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας (web & software developers & engineers, IT database administrators, μηχανικοί Η/Υ και μηχανικοί πληροφοριακών συστημάτων) κ.ά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν την απασχόληση, τη διασύνδεση και τις επιχειρήσεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Αναλυτικά στοιχεία για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων

Ακίνητα: Ράλι τιμών το 2025 – Πού εκτοξεύθηκαν έως και 23%
Ακίνητα

Ακίνητα: Ράλι τιμών το 2025 – Πού εκτοξεύθηκαν έως και 23%

Απάτη - μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν πάνω από 150.000 ευρώ από πολίτες παριστάνοντας λογιστές και υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ειδήσεις

Απάτη - μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν πάνω από 150.000 ευρώ από πολίτες παριστάνοντας λογιστές και υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ