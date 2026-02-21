Παρέμβαση για ταχύτερες πληρωμές στο Δημόσιο - Ομάδα κρούσης για τα εφάπαξ
Εργασιακά
10:54 - 21 Φεβ 2026

Παρέμβαση για ταχύτερες πληρωμές στο Δημόσιο - Ομάδα κρούσης για τα εφάπαξ

Reporter.gr Newsroom
Σε συντονισμένες κινήσεις για τη συρρίκνωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα προχωρά το οικονομικό επιτελείο, επιδιώκοντας να διατηρηθεί η καθοδική πορεία που καταγράφηκε τον Δεκέμβριο, όταν οι οφειλές μειώθηκαν κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου –συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων– διαμορφώθηκαν τον Δεκέμβριο στα 3,221 δισ. ευρώ, από 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Εξαιρουμένων των επιστροφών φόρου, το υπόλοιπο περιορίστηκε στα 2,499 δισ. ευρώ, έναντι 3,016 δισ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

Η μεταστροφή αυτή έρχεται μετά από παρατεταμένη περίοδο αύξησης και αποδίδεται στην πίεση που άσκησε το υπουργείο Οικονομικών προς τους φορείς του Δημοσίου, προειδοποιώντας για συνέπειες –ακόμη και δημοσιοποίηση στοιχείων– σε περίπτωση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων πληρωμών. Παράλληλα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με αποστολή να εντοπίσει τα αίτια που προκαλούν καθυστερήσεις στην εξόφληση υποχρεώσεων.

Ομάδα εργασίας στον ΕΦΚΑ για τα εφάπαξ

Στο ίδιο πλαίσιο επιτάχυνσης εντάσσεται και η δημιουργία Ειδικής Ομάδας Εργασίας στον ΕΦΚΑ, με στόχο την ταχύτερη απονομή των εφάπαξ στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Αν και τα τελευταία χρόνια οι εκκρεμότητες έχουν περιοριστεί αισθητά, παραμένουν περίπου 1.000 υποθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, κυρίως λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητάς τους.

Η ομάδα θα αναλάβει δράση από την 1η Μαρτίου 2026 και θα έχει ολοκληρώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με στόχο την πλήρη εκκαθάριση των συγκεκριμένων φακέλων.

Εκκρεμείς κύριες συντάξεις

Όσον αφορά τις αιτήσεις για κύριες συντάξεις, τον Νοέμβριο εκκρεμούσαν 14.430 υποθέσεις. Από αυτές, περίπου 5.500 αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Πρόκειται για ασφαλισμένους με οφειλές έως 30.000 ευρώ (ελεύθεροι επαγγελματίες) και έως 10.000 ευρώ (αγρότες). Για να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, απαιτείται η ρύθμιση των οφειλών σε έως και 60 μηνιαίες δόσεις.

Πού μειώθηκαν οι οφειλές

Η ανάλυση των στοιχείων Δεκεμβρίου 2025 δείχνει διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία φορέων:

Δημόσια νοσοκομεία: Οι οφειλές διαμορφώθηκαν σε 1,397 δισ. ευρώ από 1,683 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, σημειώνοντας μείωση 286 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την επιτάχυνση συμψηφισμών μεταξύ Δημοσίου και φαρμακευτικών εταιρειών.

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 587 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι οφειλές μειώθηκαν στα 180 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 44 εκατ. ευρώ.

Νομικά Πρόσωπα: Οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 209 εκατ. ευρώ από 226 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 17 εκατ. ευρώ.

Στόχος η σταθερή αποκλιμάκωση

Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να παγιώσει την πτωτική τάση και να αποτρέψει νέα συσσώρευση χρεών, καθώς η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θεωρείται κρίσιμη τόσο για τη ρευστότητα της αγοράς όσο και για την αξιοπιστία της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η ενεργοποίηση ειδικών ομάδων και η εντατικοποίηση των ελέγχων σηματοδοτούν μια πιο στοχευμένη στρατηγική, με έμφαση όχι μόνο στην εξόφληση εκκρεμοτήτων αλλά και στην πρόληψη νέων καθυστερήσεων.

