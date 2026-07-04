e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών έως 10 Ιουλίου

Συνολικό ποσό 69.856.913,67 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 81.273 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές: Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους , για παροχές που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, εργατικού ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας.

θα καταβληθούν σε , για παροχές που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, εργατικού ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας. Στο διάστημα 6 έως 10 Ιουλίου θα διατεθούν ακόμη 16 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ. Οι καταβολές της ΔΥΠΑ Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές: 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

θα καταβληθούν σε για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 1.500 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

θα δοθεί σε στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας. Επιπλέον, 19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 18.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.