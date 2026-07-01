ΔΥΠΑ: Παράταση υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών

Μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (1/7), η ΔΥΠΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω τεχνικού προβλήματος παρατείνει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών στην υπηρεσία.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της ΔΥΠΑ (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εβδομήντα (70) συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (www.dypa.gov.gr), αναφορικά με τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν.5078/2023, για τους κλάδους/ειδικότητες:

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών / ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων

ορίζεται, λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων, νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00».