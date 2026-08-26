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Γιατί επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά τη Μόσχα ο επικεφαλής της CIA
Ειδήσεις
15:08 - 26 Αυγ 2026

Γιατί επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά τη Μόσχα ο επικεφαλής της CIA

Reporter.gr Newsroom
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Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα την Τρίτη, αλλά δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ. Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται, ενώ οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε, ωστόσο, να αποκαλύψει τι συζητήθηκε ή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρξαν επαφές μέσω των υπηρεσιών ασφαλείας. Μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρξαν συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο. Φυσικά, ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για τα πάντα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Όταν ρωτήθηκε εάν οι επισκέψεις τόσο υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της ιδιαίτερα τεταμένης κατάστασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι οι επαφές μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών είναι κάτι θετικό.

«Αυτές οι επαφές συχνά συνεχίζονται ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους των διμερών σχέσεων. Άλλωστε, το έχει επισημάνει και ο πρόεδρός μας. Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε σε ποιον βαθμό αυτές οι επαφές θα μπορούσαν, συνολικά, να βοηθήσουν ώστε οι διμερείς σχέσεις να βγουν από τη βαθιά κρίση στην οποία βρίσκονται σήμερα», ανέφερε.

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