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Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ: Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση – Σκληραίνει στάση η Τεχεράνη
Ειδήσεις
16:48 - 26 Αυγ 2026

Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ: Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση – Σκληραίνει στάση η Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον ότι η ενίσχυση των οικονομικών πιέσεων δεν πρόκειται να οδηγήσει στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε νέα μέτρα κατά της Τεχεράνης.

Όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι οι νέες αμερικανικές οικονομικές πιέσεις δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Με τα μέτρα που προβλέπονται από τις οικονομικές υπηρεσίες της κυβέρνησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτε και κατά τη διάρκεια του πολέμου», δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Πεζεσκιάν: Διάλογος, αλλά και αντίσταση στις πιέσεις

Ο Ιρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να θεωρεί τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση βασικά εργαλεία για την επίλυση των διαφορών, χωρίς ωστόσο να προτίθεται να υποχωρήσει μπροστά στις οικονομικές πιέσεις.

«Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ενός νέου σχεδίου οικονομικών μέτρων με στόχο την άσκηση ακόμη μεγαλύτερης πίεσης στην Τεχεράνη.

Η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει παράλληλα άλλες χώρες να μην συνεχίσουν να στηρίζουν οικονομικά το Ιράν, αυξάνοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης των κυρώσεων και πέρα από την ίδια την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι αποκατέστησε τις στρατιωτικές της δυνατότητες

Την ίδια ώρα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των οπλικών συστημάτων που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ έκανε γνωστό ότι έχουν ενταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις και νέα συστήματα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «τα συστήματα όλων των δυνάμεων που είχαν υποστεί ζημιές έχουν αποκατασταθεί, και νέα συστήματα έχουν επίσης εισαχθεί».

Όπως πρόσθεσε, μέρος του νέου εξοπλισμού προέρχεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τον στρατό, ενώ άλλο μέρος έχει εισαχθεί από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις επιχειρησιακές και μαχητικές δυνατότητες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παραμένει εύθραυστη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Οι δηλώσεις από την Τεχεράνη πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις, μεταξύ άλλων, εναντίον στόχων σε χώρες της περιοχής που διατηρούν στενές σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο έβαλε τέλος σε σχεδόν 40 ημέρες έντονων βομβαρδισμών. Ωστόσο, οι σποραδικές εχθροπραξίες, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού υποστήριξε ότι η χώρα έχει λάβει «σημαντικά μέτρα» για την αποκατάσταση και περαιτέρω ανάπτυξη των στρατιωτικών συστημάτων που υπέστησαν ζημιές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο προληπτικών ενεργειών, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επίθεση μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να θεωρηθεί νόμιμη βάσει του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εφόσον τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας.

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