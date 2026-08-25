Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Πιερρακάκη: Στο «κάδρο» εισόδημα και επενδύσεις – Οι προτεραιότητες ενόψει ΔΕΘ

Την πορεία της οικονομικής πολιτικής και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) συζήτησαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη σημασία της συνεργασίας της κυβέρνησης με τους παραγωγικούς φορείς, ενόψει και των οικονομικών εξαγγελιών που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών και των προοπτικών απασχόλησης.

Οι πιέσεις από τις τιμές και τα καύσιμα

Στη συζήτηση τέθηκαν, σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, και οι προκλήσεις που δημιουργεί το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η αυξημένη αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών των καυσίμων, εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαφές με τους παραγωγικούς φορείς αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως επισημάνθηκε, μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των οικονομικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

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