Μαρινάκης από Θεσσαλονίκη: Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει

Με αιχμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, την κατάργηση των τεκμηρίων, την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, αλλά και την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, πραγματοποιήθηκε από τη Θεσσαλονίκη η πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη νέα πολιτική σεζόν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έστειλε, παράλληλα, σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι Αθήνα και Λευκωσία, με τη στήριξη της Γαλλίας, παραμένουν προσηλωμένες στην υλοποίηση του έργου.

«Η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει»

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θεωρεί σαφές το πλαίσιο που διέπει την πόντιση του καλωδίου.

«Η απάντηση είναι σαφής: οι κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι σαφείς για την πόντιση του καλωδίου. Κύπρος, Γαλλία και Ελλάδα έχουν εκπεφρασμένη βούληση να προχωρήσει το έργο. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη δήλωσή του αυτή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι το έργο θα συνεχιστεί, παρά τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί από την τουρκική πλευρά.

«Από τους μουσαμάδες στα μεγάλα έργα»

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε και το Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να αντιπαραβάλει τη σημερινή κατάσταση με τις πρακτικές προηγούμενων ετών, κάνοντας λόγο για μια νέα περίοδο «λογοδοσίας, ειλικρίνειας και παραδοτέων».

«Από τους μουσαμάδες και τα μεγάλα λόγια περνάμε στα μεγάλα έργα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι για πολλές δεκαετίες οι πολίτες «είχαν χορτάσει από μεγάλα λόγια» και είχαν δει εγκαίνια έργων που δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θέλει να σηματοδοτήσει μια διαφορετική αντίληψη ως προς την υλοποίηση και την παράδοση των έργων.

Τεκμήρια: «Να μην βιάζονται κάποιοι, περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις»

Εκτενώς αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στο ζήτημα των τεκμηρίων, με αφορμή την κριτική της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι παρουσιάζει επιλεκτικά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στη φορολογία και υποστήριξε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συνολικά οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Όπως ανέφερε, ο φόρος εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει μειωθεί από το 29% έως και στο 20%, η προκαταβολή φόρου έχει περιοριστεί από το 100% στο 50%, ενώ έχει καταργηθεί και το τέλος επιτηδεύματος.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και σε άλλες φορολογικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχουν οδηγήσει σε πρόσθετα έσοδα για το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις αυτές έχουν αποφέρει περίπου 2 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα από εισοδήματα που προηγουμένως δεν δηλώνονταν.

Σε ό,τι αφορά ειδικά το μέλλον των τεκμηρίων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέστησε να μην υπάρξουν πρόωρες εκτιμήσεις, καθώς, όπως είπε, αναμένονται οι τελικές αποφάσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όσο εφαρμόζονται τα υπόλοιπα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τόσο μειώνεται η ανάγκη διατήρησης του συγκεκριμένου μηχανισμού, με «λέξη-κλειδί» τη συνέπεια.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε, τέλος, ότι ο πρωθυπουργός «δεν είναι δογματικός» και πως αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη.

Τα μέτρα της ΔΕΘ και το δημοσιονομικό περιθώριο

Για τις παρεμβάσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το εύρος τους συνδέεται άμεσα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο.

Όπως ανέφερε, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει κάνει λόγο για δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, δεν θα περιοριστεί μόνο στα μέτρα της επόμενης περιόδου, αλλά στην ομιλία του στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και με ορίζοντα πέραν του 2027.

Παράλληλα, απάντησε στην κριτική περί ανεπαρκών μέτρων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για αντιφατική στάση.

Όπως υποστήριξε, όσοι χαρακτηρίζουν «ψίχουλα» τα μέτρα που ανακοινώνονται, είναι οι ίδιοι που, όταν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία για τα φορολογικά έσοδα, κάνουν λόγο για υπερφορολόγηση και καταγγέλλουν την αύξησή τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η αύξηση των εσόδων είναι αυτή που δημιουργεί τις δυνατότητες για νέες παροχές και προανήγγειλε τη συνέχιση των παρεμβάσεων με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες.

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους: «Εξοικονομούμε 370 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο»

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Υποστήριξε ότι είναι λανθασμένη η άποψη πως τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα μπορούσαν να διατεθούν για παροχές.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για αποπληρωμή μελλοντικών υποχρεώσεων της χώρας, οι οποίες δεν υπολογίζονται στις οροφές δαπανών. Αν, αντίθετα, τα χρήματα κατευθύνονταν σε άλλες δαπάνες, όπως υποστήριξε, θα υπήρχε κίνδυνος υπέρβασης των σχετικών ορίων.

Απέρριψε επίσης την κριτική ότι η πρόωρη αποπληρωμή έχει υψηλότερο κόστος για το Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι το κράτος εξοικονομεί περίπου 370 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της αξιοπιστίας της χώρας, συνδέοντάς την με την πορεία των επενδύσεων και της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 95%, έναντι αύξησης 5% στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Η Ελλάδα έμαθε να ζει δανειζόμενη από τα παιδιά που γεννιούνται και δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να το αλλάξει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε, τέλος, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την κριτική του πρώην πρωθυπουργού προς την κυβέρνηση για το ζήτημα της νομικής αναγνώρισης του όρου «γυναικοκτονία».

Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε στοιχεία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αναφέροντας ότι το 2025 η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίστηκε σχεδόν 29.000 περιστατικά, ενώ από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα ο αριθμός προσεγγίζει τις 13.000 περιπτώσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επέκταση του Panic Button σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και στη λειτουργία 20 ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες.

Υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες δομές και εργαλεία δεν υπήρχαν πριν από το 2019 και τόνισε ότι σήμερα υπάρχει σχετικό νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Στη συνέχεια, στράφηκε προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, επικαλούμενος αλλαγές που, όπως είπε, είχαν πραγματοποιηθεί επί της πρωθυπουργίας του στο ποινικό πλαίσιο για την ανθρωποκτονία και τον ομαδικό βιασμό.

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε, μάλιστα, τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα, και ιδιαίτερα τις γυναίκες, να τοποθετηθούν για τις συγκεκριμένες αλλαγές.