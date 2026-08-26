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ΗΠΑ: Ο επίμονος πληθωρισμός περιπλέκει την επόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια
Ειδήσεις
16:22 - 26 Αυγ 2026

ΗΠΑ: Ο επίμονος πληθωρισμός περιπλέκει την επόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Στις ΗΠΑ, οι τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές για μια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες αυξήθηκαν ελαφρώς τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον βασικό δείκτη πληθωρισμού της Federal Reserve.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο η Fed χρησιμοποιεί ως προτιμώμενο εργαλείο για την πρόβλεψη του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά 0,2% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση τον Ιούλιο, με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού να διαμορφώνεται στο 3,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Και οι δύο μετρήσεις ήταν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερες από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία και 3,3% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις. Αν και η Fed λαμβάνει υπόψη και τις δύο μετρήσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής θεωρούν γενικά τον δομικό πληθωρισμό ως καλύτερο δείκτη των μακροπρόθεσμων τάσεων.

Παράλληλα, η έκθεση έδειξε επίσης ότι το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 0,2%, με αμφότερες τις μετρήσεις να ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Οι τιμές των αγαθών, αντίθετα, μειώθηκαν κατά 0,1% τον Ιούλιο, λόγω κυρίως της πτώσης κατά 2,7% στις τιμές της βενζίνης και άλλων ενεργειακών αγαθών, καθώς και της μείωσης κατά 0,9% στις τιμές επίπλων και διαρκών οικιακών συσκευών.

Την ίδια ώρα, οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%, με την άνοδο να οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,2% στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλίσεις, καθώς και στην άνοδο κατά 0,3% στο κόστος στέγασης.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών υποχώρησαν ελαφρώς μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αξιωματούχοι της Fed εξετάζουν την επόμενη κίνηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός, παρά τις γενικά ήπιες μηνιαίες αυξήσεις που καταγράφονται το φετινό καλοκαίρι, παραμένει αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα.

Καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), το όργανο που καθορίζει τα επιτόκια, δεν συνεδριάζει επισήμως τον Αύγουστο, οι αξιωματούχοι έχουν ένα μικρό περιθώριο χρόνου πριν λάβουν απόφαση στην επόμενη συνεδρίασή τους, στις 15-16 Σεπτεμβρίου. Οι αγορές αποτιμούν σήμερα πιθανότητα περίπου μία στις τρεις για κάποια μεταβολή των επιτοκίων τότε, ενώ η μεγαλύτερη πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων εντοπίζεται το Δεκέμβριο.

Παρότι η FOMC δεν συνεδριάζει, οι αξιωματούχοι της Fed συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ για το ετήσιο συμπόσιό τους. Κεντρικό σημείο της διοργάνωσης θα αποτελέσει η ομιλία για τη νομισματική πολιτική που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή από τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουορς.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάιο, ο Γουορς έχει αποφύγει να τοποθετηθεί με σαφήνεια σχετικά με την κατεύθυνση που θεωρεί ότι θα πρέπει να ακολουθήσει η νομισματική πολιτική, προτιμώντας, αντίθετα, να αφήνει τις αγορές να διαμορφώνουν το κλίμα.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Τόσο τα 10ετή όσο και τα 30ετή αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατέγραψαν πρόσφατα αποδόσεις στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η άνοδος αυτή αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη δέσμευση της Fed στον στόχο για τον πληθωρισμό, καθώς και οι προβληματισμοί για το χρέος και τα ελλείμματα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε πριν από μία εβδομάδα μια πρωτοβουλία, βάσει της οποίας το υπουργείο του θα εντείνει τις επαναγορές κρατικού χρέους. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο η κίνηση αυτή θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

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