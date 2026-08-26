Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Νεπάλ

Μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη (26/8), ανάμεσα στο προεδρείο του Ε.Β.Ε.Π. και αντιπροσωπεία από το Νεπάλ, με επικεφαλής την Dr. Sarmila Parajuli Dhakal.

Η Dr. Dhakal, διακεκριμένη διπλωμάτης με πλούσια εμπειρία στην Ευρώπη ως πρώην Πρέσβειρα στην Ισπανία και το Ομάν, είναι Πρόεδρος του International Relations & Global Diplomacy Dialogue (IRGDD) – ενός κορυφαίου, ανεξάρτητου think tank με έδρα το Κατμαντού – καθώς και Ιδρυτική Πρόεδρος του Ambassadors Club Nepal, της ισχυρής διπλωματικής πλατφόρμας που συγκεντρώνει διαπιστευμένους πρέσβεις και επικεφαλής αποστολών. Την κυρία Sarmila Parajuli Dhakal συνόδευσε ηγετικό στέλεχος στον τομέα της Πράσινης Ενέργειας και των Τεχνολογικών Επιχειρήσεων, κ. Bimal Dhakal.

Στις συνομιλίες μετείχαν ενεργά, μαζί με τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Κορκίδη, ο Α' Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Δημήτρης Μαθιός και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Κ. Παπαδιάς, Κ. Καμπόλης, Ε. Κοττάκης και Ι. Παρασκευάκος.

Επίκεντρο της συζήτησης ήταν η δημιουργία ενός μόνιμου, διαφανούς και θεσμικά θωρακισμένου διαύλου που θα συμβάλλει στην ένταξη εντός της ελληνικής αγοράς εργασίας εξειδικευμένου και ημι-ειδικευμένου δυναμικού από το Νεπάλ, προκειμένου να καλυφθούν οι πιεστικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων. Η νεπαλεζική αντιπροσωπεία, αναγνωρίζοντας τον ηγετικό ρόλο του Ε.Β.Ε.Π. στον επιχειρηματικό κόσμο, ζήτησε την καθοδήγηση του Επιμελητηρίου για τον εντοπισμό ανώτερων εκπροσώπων κορυφαίων εταιρειών-μελών. Στόχος είναι η άμεση διοργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας Επιχειρηματικής και Εργατικής Συνεργασίας Νεπάλ–Ελλάδας, με έμφαση σε κλάδους έντασης εργασίας όπως η ναυτιλία και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες (επισκευή πλοίων, τεχνικές υπηρεσίες), η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics, μεταφορές), ο τουρισμός και η φιλοξενία, η βιομηχανία, η μεταποίηση, τα φάρμακα και η επεξεργασία τροφίμων.

«Δεν αναζητούμε απλώς ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης σχέσης εμπιστοσύνης» ξεκαθάρισε η Dr. Sarmila Parajuli Dhakal. «Στόχος μας είναι η τίμια απασχόληση, η πλήρης προστασία των εργαζομένων και η ακριβής αντιστοίχιση των δεξιοτήτων τους με τις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων εργοδοτών», τόνισε η καταξιωμένη διπλωμάτης.

Από την πλευρά του, το Προεδρείο του Ε.Β.Ε.Π. υποδέχθηκε θετικά την πρόταση, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια δομημένη αλληλεπίδραση προσφέρει μια ασφαλή και πρακτική βάση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ανοίγοντας παράλληλα νέες προοπτικές για το διμερές εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Στο πνεύμα αυτό, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς η προοπτική δημιουργίας ενός εξειδικευμένου Γραφείου Διασύνδεσης στο Ε.Β.Ε.Π. το οποίο θα λειτουργεί ως μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας, με κύριο αντικείμενο τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανεύρεσης εργασίας, τη διασφάλιση της θεσμικής εγκυρότητας και την άμεση κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων

Η συνάντηση επισφραγίστηκε με την επίσημη υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Β.Ε.Π. και του IRGDD. Το Σύμφωνο συνδέει συμπληρωματικά την τεχνογνωσία του IRGDD στην οικονομική διπλωματία, το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, με τη διπλωματική δικτύωση υψηλού επιπέδου του Ambassadors Club Nepal. Αξίζει να σημειωθεί ότι το IRGDD αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα που έχει ήδη αναπτύξει στρατηγικές θεσμικές σχέσεις στην Ασία, έχοντας υπογράψει αντίστοιχο MoU με το Indian Council of World Affairs (ICWA).

Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει τη συστηματική ανταλλαγή οικονομικών, εμπορικών και νομικών πληροφοριών σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες και τη διεθνή νομοθεσία, τη διακίνηση μελετών, καθώς και τη στήριξη άμεσων B2B επαφών μεταξύ εταιρειών και επιχειρηματιών σε Νεπάλ και Ελλάδας.

«Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του Πειραιά, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των εισαγωγών και εξαγωγών από και προς τις ευρωπαϊκές χώρες» δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Κορκίδης. «Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς, δημιουργούμε ένα επίσημο και ασφαλές πλαίσιο που θα ενισχύσει την ελληνική παρουσία στην Ασία, ανοίγοντας νέους εμπορικούς ορίζοντες, βασισμένους στη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό» συμπλήρωσε.