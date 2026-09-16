ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 1.000 θέσεις εργασίας

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Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων, καθώς και των αποκλειόμενων, στο πλαίσιο της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών, στη ΔΥΠΑ».

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας από 25 έως και 54 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων πραγματοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους πίνακες και να αναζητήσουν την αίτησή τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ενημερωθούν και για τη μοριοδότηση που συγκέντρωσαν.

Για όσους δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης λόγω αποκλεισμού, ο σχετικός λόγος αναγράφεται στον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.

Πώς θα δείτε τους πίνακες

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, στην ενότητα του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για τους 1.000 ανέργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ ηλικίας 25-54 ετών.

Η διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

dypa.gov.gr → Προγράμματα Απασχόλησης → Κλειστά Προγράμματα → Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι → Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα → «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών, στη ΔΥΠΑ» → Νομικό Πλαίσιο – Υποστηρικτικό Υλικό.

Πότε και πώς υποβάλλονται ενστάσεις

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η διαδικασία των ενστάσεων ξεκινά την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης TAXISnet.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ.