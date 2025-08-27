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Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Ιουλίου - Δείτε αν κερδίσατε
Φορολογία
15:55 - 27 Αυγ 2025

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Ιουλίου - Δείτε αν κερδίσατε

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε τη φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Ιουλίου 2025, αναδεικνύοντας 556 τυχερούς φορολογούμενους που μοιράζονται χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

• Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της κλήρωσης
• Δείτε ΕΔΩ, εάν έχετε κερδίσει

Τρόπος συμμετοχής

Η συμμετοχή στη φορολοταρία γίνεται αυτόματα για όσους πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ο αριθμός των λαχνών εξαρτάται από το συνολικό ποσό των συναλλαγών που έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα. Κάθε ευρώ δαπάνης αντιστοιχεί σε έναν λαχνό, με ανώτατο όριο τις 10.000 ευρώ μηνιαίων συναλλαγών.

Με βάση την ΚΥΑ, η φορολοταρία μοιράζει συνολικά 556 έπαθλα κάθε μήνα.

Συγκεκριμένα:

  • Ένας τυχερός λαχνός κερδίζει 50.000 ευρώ
  • Πέντε λαχνοί κερδίζουν 20.000 ευρώ
  • Πενήντα λαχνοί κερδίζουν 5.000 ευρώ
  • Πεντακόσιοι λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Για όσους ξοδεύουν με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο ποσοστό πάνω από το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματός τους, οι λαχνοί που συγκεντρώνουν διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρεθούν στους νικητές.

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