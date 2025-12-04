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ΑΑΔΕ: «Κοσκινίζει» μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, κληρονομιές και χρηματικές γονικές παροχές
Φορολογία
08:40 - 04 Δεκ 2025

ΑΑΔΕ: «Κοσκινίζει» μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, κληρονομιές και χρηματικές γονικές παροχές

Γιώργος Αλεξάκης
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Με πλήρη πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ περνούν από "κόσκινο" στη βάση και του  αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής και με "δείκτες" ρίσκου,  μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, κληρονομιές και χρηματικές γονικές παροχές. Ουσιαστικά κάνουν, με μια πρώτη αξιολόγηση για πιθανές παραβάσεις,  διασταυρώσεις με  στοιχεία, δηλαδή, τετραγωνικά, αξίες, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία περιουσίας και τραπεζικά δεδομένα. 

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις είχαν υποβληθεί από φορολογουμένους, μέσω της εφαρμογής myProperty και εκκαθαρίστηκαν αυτόματα. Τώρα σε ένα δεύτερο επίπεδο, και δειγματοληπτικά, η ΑΑΔΕ προχωράμε ψηφιακά εργαλεία σε διασταυρώσεις για να δει τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγών, είτε πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας, είτε για φορολογικές ελαφρύνσεις σε κληρονομιές και δωρεές.

Συγκεκριμένα, στο δείγμα ελέγχων μπαίνουν 270 δηλώσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας, 230 δηλώσεις κληρονομιάς και 270 χρηματικές γονικές παροχές, οι οποίες θεωρούνται υποθέσεις υψηλής ευαισθησίας λόγω των συχνών αποκλίσεων που εντοπίζονται στα στοιχεία που δηλώνουν οι φορολογούμενοι.

Ειδικότερα:

1. Η εφορία θέτει σε διαδικασία ελέγχου 270 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων οι οποίες έχουν γίνει αυτοματοποιημένα μέσω myProperty για να διαπιστωθεί αν οι φορολογούμενοι που ζητούν απαλλαγή πρώτης κατοικίας πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Δηλαδή, εάν ο αγοραστής, η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή αν δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδό κτίσματος που πληροί στεγαστικές ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

Επίσης εξετάζουν εάν αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο που βρίσκεται η οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο στον χρόνο αγοράς και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου ή της κοινότητας ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Επίσης, βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει μεταξύ αγοραστή και πωλητή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.

Σημειώνεται ότι η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μια πενταετία.

2. Επίσης ελέγχονται 230 δηλώσεις κληρονομιάς, ώστε να καταφανεί εάν οι φορολογούμενοι, που ζητούν απαλλαγή κατά τη μεταβίβαση περιουσίας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις υποβάλλονται και εκκαθαρίζονται αυτόματα μέσω της εφαρμογής «myProperty», χωρίς φυσική παρουσία ή χειροκίνητη επεξεργασία από υπάλληλο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι απαλλαγές χορηγούνται ορθά, μειώνονται τα σφάλματα και επιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των δηλώσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση υποθέσεων κληρονομιάς.

3. Επιπλέον περνούν από "μικροσκόπιο" 270 δηλώσεις δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών – δωρεών, ώστε οι ελεγκτές να διαπιστώσουν αν οι συγκεκριμένες δηλώσεις πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία ,σύμφωνα με την οποία οι γονείς και οι παππούδες που δωρίζουν χρήματα στα παιδιά τους δεν πληρώνουν φόρο εάν η γονική παροχή αφορά ποσά έως 800.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι βασική προϋπόθεση για να "κλειδώσει" το αφορολόγητο στη χρηματική γονική παροχή είναι να έχει γίνει η μεταφορά του όποιου ποσού, μέσω τράπεζας, δηλαδή, από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος για να εξακριβωθεί πως το ποσό, η σχέση δωρητή–λήπτη και τα στοιχεία της μεταφοράς ευθυγραμμίζονται με όσα προβλέπει ο νόμος. Οι δηλώσεις έχουν υποβληθεί αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «myProperty», γεγονός που επιτρέπει αυτοματοποιημένη επεξεργασία και άμεση αξιολόγηση.

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