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ΠΑΣΟΚ: Ο Τσίπρας επιστρέφει σήμερα αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του Μητσοτάκη
Πολιτική
23:45 - 03 Δεκ 2025

ΠΑΣΟΚ: Ο Τσίπρας επιστρέφει σήμερα αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής σχολίασε αιχμηρά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του. 

Αναλυτικά τόνισε:

«Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι "δεν υπάρχει αντίπαλος".

Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη;

Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;

Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ.Μητσοτάκη.

Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.

Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση.

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο κ.Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν . 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμων.

Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 00:40
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